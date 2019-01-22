IMF下调今年全球经济预测 国际货币基金组织（IMF）下调2019年世界经济预测，由去年10月预测的3.7%降至3.5%，是IMF3个月来第二次下调预测，亦是3年来最慢的增速，同时，亦警告新的贸易紧张局势将进一步拖累经济增长。

(图：法新社)

（华盛顿22日讯）国际货币基金组织（IMF）下调2019年世界经济预测，由去年10月预测的3.7%降至3.5%，是IMF3个月来第二次下调预测，亦是3年来最慢的增速，同时，亦警告新的贸易紧张局势将进一步拖累经济增长。

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不过，IMF下调预测的主因是欧洲需求疲软和最近金融市场的动荡，相反，IMF对美国2.5%增长和中国6.2%增长的预测保持不变，甚至预计明年全球增速将提高至3.6%。

主要经济体中，对德国预测的下调幅度最大，IMF目前预计德国经济今年增长1.3%，比去年10月的预测下调0.6个百分点。原因是在推出更严格的汽车排放标准后，消费者需求疲弱、工厂生产疲软。连同受到需求疲软和主权借贷成本上升影响的意大利，以及受到目前示威影响的法国，IMF预计今年欧元区整体增长1.6%，比之前的预测低0.3个百分点。

至于中美贸易问题，IMF表示，贸易紧张局势在春季重新抬头的可能性，给全球经济前景蒙上阴影，预测今年和明年的全球贸易量将增长4%，与2018年相同，但低于2017年的5.3%。

美国方面，虽然2019年增长预测维持不变，但IMF认为，减税效应的消退和联储会加息，2020年美国增速将降至1.8%。同时亦警告，这个全球最大经济体的增速不可能长期继续超越潜在成长率，美国需要解决预算赤字问题。

中国方面，IMF指中国经济如预期的那样正在放缓，目前未发生任何重大变化，而减税和降准举措缓解了贸易关税造成的影响，因此未有调整对中国的预测。中国仍然需要对金融部门进行保护，确保信贷增长可持续。（香港明报）