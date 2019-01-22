郑佩琴．农历新年气氛淡 还有两个星期多就是农历新年了，可是整个市镇气氛静悄悄，毫无喜庆气氛，热不起来！

还有两个星期多就是农历新年了，可是整个市镇气氛静悄悄，毫无喜庆气氛，热不起来！

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近这几年来，文德甲和淡马鲁市区的农历新年气氛每况愈下，与以往张灯结彩和热闹的大街小巷的相比，真的是大不如前，一年不如一年。

以往在这段时段，无论是社团团体或政党都“忙得不可开交”，除了有一系列满满的新春团拜活动外，也有团体和政党积极争取“表现机会”，展开或向有关当局争取在市区街上高挂红灯笼，以增添新春气。

可是，此情此景已不再。毕竟高挂红灯笼确实是一项需要很庞大费用，实在难以叫某个团体独自承担。就算是当局是因为费用庞大而放弃此项目，也情有可原。

但是，话说回来，春节挂灯笼是华人一种根深蒂固的习惯，红灯笼也象征“吉祥、团圆”，是年味不可或缺的一部份。

少了红灯笼、没了张灯结彩的街道，整条街道冷清清，实在是热不起来。

再说，本区是大马半岛中心点，也有副部长的议员，可是在推动文化和美化环境的工作却不如其他县属。衷心希望有关当局和议员能趁着节庆的到来好好“表现”，为本区人民交出亮丽的成绩单之余，也能为美化社区和推动文化献一份力。