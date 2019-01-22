黄心颖30岁生日会 ·马国明扮学生红色外套超抢眼 明天便迈入30岁的黄心颖，昨晚大玩校服派对庆生，更在社交网站晒出众多艺人朋友的合照，男友马国明陪伴左右之外，更穿上红色外套，非常之抢眼。

（图：IG）

（香港22日讯）明天便迈入30岁的黄心颖，昨晚大玩校服派对庆生，更在社交网站晒出众多艺人朋友的合照，男友马国明陪伴左右之外，更穿上红色外套，非常之抢眼。

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当中，好友朱千雪、汤洛雯、麦美恩、赵希洛、岑杏贤、高海宁、庄思明、杨明、何雁诗、王子涵、张振朗及李霖恩等亦有出席，众人玩到忘形，切生日蛋糕又喝香槟。值得注意的是，马国明在拍大合照时坐在黄心颖身旁，全场人的外套不是白色就是蓝色，而马国明自己就穿着红色外套，非常抢眼！他戴眼镜加上个天然呆样，被指像训导主任，而两人并没表现亲密，非常循规蹈矩，难道是因为“中学生不应谈恋爱”？

黄心颖穿上校服，绑辫子现身，完全像个学生青春，她还开心在网上留言：“超龄学生妹初恋之夜 好正呀喂！#sumthingthirty #好好好多谢你地（们）”，还感谢汤洛雯帮忙扮生日派对。（香港明报）

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