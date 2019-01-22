经济不景，新春能省则省……．装修业五金店行情淡 新春佳节即将来临，以往这个时候，许多华裔家庭都忙着装修或粉刷住家、除旧迎新，然而近年来经济不景气，大家开始能省则省，使装修业或五金店的行情变得冷淡。

经济不景气，消费者为了节省而打消粉刷住家念头，漆料销量逐年下降。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉21日讯）新春佳节即将来临，以往这个时候，许多华裔家庭都忙着装修或粉刷住家、除旧迎新，然而近年来经济不景气，大家开始能省则省，使装修业或五金店的行情变得冷淡。

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去年大选前市场已放慢

装修承包商和五金店业者告诉《花城》社区报，从去年大选前开始，业界已感觉到整个市场的脚步都慢了下来，据知有不少工程都暂停了，当中包括一些政府项目。

“此外，还有许多工程的账目拖了很久都未还清，再三催促也不得要领，大家心里有数，经济低迷带来的影响太大了。”

他们指出，装修和粉刷业的行情变得漂浮不定，已经不分季节，过去还有旺季与淡季之分，如今已捉摸不定，原是旺季的佳节前，也变得与淡季无异。

“行情好的时候，我们会一直忙到除夕，但今年真的是大不如前，甚至听说有承包商在农历新年前一个月就没工程了，连接散工的外劳，也说没工开了。”

人手不足也是关键之一

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他们说，除了经济因素之外，人手不足也是关键之一，由于聘请外劳手续繁冗，加上请不到本地工人，在人手不足的情况下，有时候承包商有工程也不敢接，实属无奈。

业者的话

建筑装修承包商黄沛根：人工成本涨吃不消

今年的装修业行情比往年差很多，同期工程少了约50%，经济低迷及人手不足都是主因。此外，顾客的预算变小，而装修各方面成本却不断增加，根本赚不了钱，试问承包商要怎么维持？

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单是人工成本已让我们感到吃力，本地人的工资从一人每天100至120令吉涨至150令吉，就连外劳的工资也从一人每天60至70令吉涨至100令吉，加上材料成本不断涨价，真的会吃不消。

峰利五金有限公司业者戴良勤：漆料销售反应慢

与去年同期相比，我们一月开始至今的装修材料销量下跌了约10%，其中漆料的销售反应明显慢下来，尤其是零售方面，顾客的消费态度都很谨慎，而我们有逾50%顾客是零售的，影响不小。

我们也发现，只要举办促销优惠活动，销售反应就很好，可见经济低迷是市场冷淡的最大因素，大家自然能省则省，等到促销或优惠时才消费比较划算。

为了生存，我们就要自行设法应对各种困境，毕竟生意还得继续做。对于明年同期的行情，我还是抱着乐观的心态，希望这一年里政府能够有效振兴国家经济，改善现况。

广明五金漆料业者陆先生：消费者静观其变

相信不只是五金业，这2年各行业的行情都很冷清，以前农历新年前，我们很忙碌、店里很热闹，大家都做得很起劲，现在真的有很大差别，有生意做就很好了。

其实五金和漆料的销量已是逐年减少，今年更是明显。我们也知道，农历新年落在年头，刚开学又得办年货，许多家庭的经济负担很重，若没必要，大家不会特地花钱装修或粉刷住家。

当然，这种现象不只发生在华裔身上，友族同胞的购买能力也下降了，消费者都静观其变。由于预算很有限，所以他们会选择价格廉宜但品质较低的产品，觉得有粉刷总好过什么也没做。

近年来的生意大不如前，我们要自己设法应对、能省则省，希望明年的经济会有起色，最重要还是看政府会采取什么措施改善国家经济吧。