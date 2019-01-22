疑装电讯塔弄破．水管破裂封路抢修 疑电讯公司（telco）委任的承包商，在安装电讯塔工程期间弄破地下水管，也破坏路面结构，导致芙蓉市议会须封路，让森水务公司专员进行抢救。

陈丽群（左起）、市议员李汉强及庄雪和到现场巡视，发现连商场范围的地下喉管也疑似破裂，不断流出净水。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉21日讯）疑电讯公司（telco）委任的承包商，在安装电讯塔工程期间弄破地下水管，也破坏路面结构，导致芙蓉市议会须封路，让森水务公司专员进行抢救。

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马路凸起2“小山”

芙蓉市议员庄雪和今日召开新闻发布会指出，他是于1月6日，途径KPJ芙蓉专科医院往统一酒家方向近交通灯处时，发现该处沥青路凸起两座小山，还有水源溢出，于是联络公共工程局（JKR）求助。

“可工程局说，那是日前在该处进行安装电讯塔工程的承包商需负上的责任，于是便联络承包商前来解决问题。”

他声称，承包商虽有到该处了解，但只是清除了凸起的沥青，留下两个路洞；而基于有水溢出，他也联络森水务公司派人前来检查，同时向市议会相关部门反映路洞问题。

“一开始，水务公司称不是他们的水管破裂，而今天挖掘更深后，发现水是从水管溢出，因此水务公司会在今晚再来检验一趟。”

庄雪和强调，从1月6日至今，情况并未有改善，就连芙蓉棕榈商场（PalmMall）的地下水管也怀疑遭殃，需进行抢修。“无论如何，市议会将向有关承包商追究责任，所有的修理费都必须获得赔偿。”

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陈丽群：任何工程须做足准备

到场视察的武吉甲巴央州议员陈丽群提醒承包商，不管进行任何工程都必须要做足准备、检查和调查，以免因为没有做好计划造成疏失，引发更多后续问题，还得花钱补救。

“特别是像这里是繁忙道路，牵一发动全身，没有做好策划贸然动工的结果就是牵连大家，造成重大损失。”

疑电讯公司安装电讯塔工程弄破地下水管，破坏路面结构，芙蓉市议会须封路抢修。（图：星洲日报）