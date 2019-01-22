陈驹腾．与紫云堂的一段缘 坐落在芙蓉沉香路的紫云堂，近因住持释照亮涉嫌性侵少年被捕，震撼佛门。

坐落在芙蓉沉香路的紫云堂，近因住持释照亮涉嫌性侵少年被捕，震撼佛门。

广告

紫云堂原本是一座尼姑庵，早在上世纪70年代初，我与这座神庙有一段缘，与庵内的尼姑无论老幼皆极为熟稔，是因为我的岳母与庵内的老住持“太姑”情同姐妹，岳母经常在该地出入，有时也在庵内留宿。

岳母极信任“太姑”，还将一个年幼的女儿送入庵内为尼。

与内人婚前，我已知此事。而我以一个男人身，也经常不避讳在这原本属于“男人禁地”的地方自由出入，此皆托岳母与老住持“太姑”之间，有这层密切关系。

在我的印象中，具有历史的紫云堂就如在芙蓉庇朥路旁的叔婆太庙般，与森州的梅县人具有极深渊源。“太姑”也是梅县人，庵里的大小尼姑也都讲标准的梅县客语，打斋诵经时亦用相同语言。自“太姑”仙逝，紫云堂开始破败没落，最终搞得连庙也卖掉，落在妙应寺释寂晃住持手中，森州梅县人没讲过话，证明这座尼姑庵与梅县人并无特殊关系吧。

70年代初，我赴隆重返报界，留下妻儿在芙蓉，并于沉香距离紫云堂不远处的一个花园租了一栋房屋，以安顿他们。

我在首都工作，每逢周末回芙蓉，内人带着一对儿子在家寂寞无聊时，母子三人就会到紫云堂出入，与庵内的尼姑闲话家常；而我在周末返回芙蓉时，傍晚时刻也常到该处，“太姑”最喜搓麻将，为了让老人家带来精神喜悦，我有时也加入“四方桌”。

广告

当时，紫云堂正面对一个严重问题，就是久而未决的庙地拥有权，仍然存有问题尚待解决。“太姑”找上当时尚任州议员的谢元葵协助，此事我极为清楚。

谢老与“太姑”是同乡，都是梅县人，他义不容辞的协助“太姑”，而我当时尚在芙蓉帮忙萧隆兴国会议员处理一些政治事务，每天都能看到“太姑”携带一名女孩到来找谢老，我后来知道紫云堂庙地出现问题，也是谢老告诉我的。

在森州马华党史上，曾出现过一位办事能力最强的议员，他能为求助的人民解决所有难题，至今尚留下良好口碑，这个人就是谢元葵。他曾在我面前说过一句话，就是他除了无法协助人死而复生之外，啥事落在他手中皆能解决。

事实果真如此，许多人都得到他协助而将事情解决，当然，同乡“太姑”的要求，谢老尤为落力，最终庙地问题获得解决。

广告

“太姑”为了报答谢老，在紫云堂设了素宴，以表感激。谢老邀请我与当时任副交通部长的王成就赴会，我是首次尝到素菜，而且在看到一碟“叉烧”上桌时，还以为真的，大吃一惊而被大家引为笑谈。

“太姑”在多年前已离开人间，随着她老人家离去，紫云堂内群龙无首，同时庵内的一些年轻尼姑已还俗离开，庵内死气沉沉，最终决定将紫云堂卖掉。

释寂晃有眼光将它买下来，并传给其他得意门生释照亮去重整庙门。释照亮果不负师望，将紫云堂改造成一座偌大的庙宇，外观宏伟，可惜却无法将紫云堂“照亮”。