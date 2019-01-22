陈劭扬．别当个自以为正义的键盘侠 芙蓉一间商场日前发生了一名少年因不愿“让赛”而遭群众围殴的事件，事发后也在网络上广传，施暴者自然逃不过法律制裁。

芙蓉一间商场日前发生了一名少年因不愿“让赛”而遭群众围殴的事件，事发后也在网络上广传，施暴者自然逃不过法律制裁。

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在事件发生当儿，在场者人手一机当然也不放过一丝机会，录下影片在网络上“抢先报”，此事也迅速引起网民关注、分享再转载，吸引新闻媒体报导后，警方采取行动，然后，事情暂告一段落。

这样的操作模式，在现今的大马社会中见怪不怪，网络诉求取代亲力亲为，已是屡见不鲜，无论是微商、筹款或投诉问题，都是现代人透过网络来诉求，期待动用网络无远弗届的影响力，尽可能把资讯散播出去。

确实，这样方式相比传统的上门寻求协助有效地多，而且赤裸裸的网络世界下，任何人事物都须公开化，没有任何隐瞒、隐私及个人议程，这也令许多民众，更倾向于跟随这种作业模式。

或许我国没有“狗仔队”的文化，也促使社会的民众，对任何人事物都容易产生好奇心，在这样的习惯下，无论遇到什么事情，任何人都可以随时化身路边记者，在场散播资讯。

但只散播却没有正视如何解决问题的存在，虽然可以资讯顺利散播，但也仅向于散播用途，若要出手解决问题，鲜少人可以做到，所以，网络上资讯虽多，但更多只是在打嘴炮，用嘴巴解决问题。

就好像该名少年在商场外被围殴时，各种视频及图片图文并茂，事发经过等资料相当齐全，但在整个过程中，看热闹的虽多，但真正施于援手的人，少之又少，直到施暴者收手后，才来事后诸葛亮。

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可惜是，伤害已经造成，即使事后在网络上怎么用言语来讨伐也无补于事，事实是，受害者因为被群殴重伤，如果当时在场者，能够几个人出手制止，是否能够让该名少年逃过一劫，受的伤势也可能变轻。

当然，勉强挺身而出并非明智之举，但不代表能任由受害者继续被施暴，在镜头后面的那些人，是否有那么一点恻隐之心。

记得有一些youtuber经常会在一些城市，随机找民众进行人心测试，来测试社会的冷暖之心，往往会出现感人的情景，但相关的测试在吉隆坡闹市进行时，却很少有这样的案例。

社会依然还有温暖之心，也需要大家给多一点关怀及援助，而不是躲在镜头后面，当个自以为正义的键盘侠。