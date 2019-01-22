善信买祈福神字“反字”中二奖．拿督公派横财 不叻士南海宫的拿督公在昨天是祈福大日子，获得不少善信前来膜拜，其中一名善信以“哪督料”包放在拿督公前祈福，包装上印有“8819”幸运号码，一些字迷见状纷纷下注，结果当天开彩日开出反字“9188”，让不少字迷发了新年前的一笔小横财。

不叻士南海宫拿督公在农历新年来临前，向善信派横财，传为佳话。（图：星洲日报）

（不叻士21日讯）不叻士南海宫的拿督公在昨天是祈福大日子，获得不少善信前来膜拜，其中一名善信以“哪督料”包放在拿督公前祈福，包装上印有“8819”幸运号码，一些字迷见状纷纷下注，结果当天开彩日开出反字“9188”，让不少字迷发了新年前的一笔小横财。

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庙祝郑扬坡说，昨天是农历十二月十五，因此有许多善信前来祈福，其中一名善信买了一包“哪督料”包放在拿督公前膜拜，包装上印有“8819”幸运号码，不少前来祈福的善信，看到包装上的号码，灵机一动，纷纷下注。

结果当晚，万能二奖开出“9188”，即幸运号码的反字，让不少下注的字迷发了一笔横财。

主席戴远平说，对于不叻士南海宫拿督公在新春来临前，赐予善信横财，是希望大家能欢喜迎接新年。