中国料推更多刺激措施‧亚股谨慎 亚太市场今日走势谨慎，因数据显示去年底中国经济放缓，突显在中美贸易战背景下，北京方面出台更多刺激措施的迫切必要。

（吉隆坡21日综合电）亚太市场今日走势谨慎，因数据显示去年底中国经济放缓，突显在中美贸易战背景下，北京方面出台更多刺激措施的迫切必要。

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投资者还等候英国首相梅伊的退欧“B计划”，该计划料将于周一稍晚向议会提交。

澳洲国民银行高级分析师Gerard Bung表示，中国决策者似乎在权衡债务进一步增长的中期风险与短期趋势，因而迄今的刺激政策相对温和。

“他们可能要看几季的数据再做重大调整。”

马股休市

市场反应平静，中国上证综指涨0.56%。日本日经指数涨0.26%，受到近期日圆回落扶助。

马股因大宝森节而休市。美国周一也逢假日休市。

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美元指数略走软至96.274。政治不确定性令英镑兑美元波动在1.2860美元，上周一度高见1.3000美元。美元兑日圆持坚于109.63，欧元兑美元则是位于近期交投区间底部附近，报1.1375美元。

大宗商品方面，油价走强，此前公布的数据显示中国经济放缓程度没有部份分析师预期的那样严重，石油输出国组织（OPEC）牵头的供应削减措施也带来一定支撑。

亚洲盘中，布兰特原油期货报每桶62.83美元，涨0.13美元；纽约原油期货报每桶53.92美元，涨0.12美元。

金价小升，投资者预期联储局将暂停升息，惟投资者风险胃纳回升令金价升势受限。亚洲交易时段，纽约期金持稳在每安士1282.50美元。