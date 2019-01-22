谷歌违欧盟私隐例罚2.3亿 法國周一首次援引歐盟嚴格的《一般資料保護規例》（GDPR），宣布向Google罰款5000萬歐元（約2億3468萬令吉）。法國資料保護辦公室CNIL稱，Google的私隱條款難以為用戶理解，尤其在個人化廣告上，用戶難以管理個人資料如何被使用，因此作出判決。Google發表聲明稱，用戶期待高度透明及對私隱的控制，而Google亦一直承諾確保達到預期，稱會研究判決才決定下一步行動。

（图：法新社）

法国周一首次援引欧盟严格的《一般资料保护规例》（GDPR），宣布向Google罚款5000万欧元（约2亿3468万令吉）。法国资料保护办公室CNIL称，Google的私隐条款难以为用户理解，尤其在个人化广告上，用户难以管理个人资料如何被使用，因此作出判决。Google发表声明称，用户期待高度透明及对私隐的控制，而Google亦一直承诺确保达到预期，称会研究判决才决定下一步行动。

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两个关注团体去年5月代表约1万名民众发起诉讼，指Google在Android系统中在部分应用程式中表示除非用户同意条款否则不提供服务，是“强制同意”。今次是GDPR落实以来首个案例。据GDPR，企业可被判罚最多2000万欧元或全年营业额4%，以最高者为准。

（香港明报）