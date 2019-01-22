发出即将触底信号‧中国末季成长6.4% 10年最慢 中国去年第四季经济数据使得债务整顿和贸易战阴影下的经济活动趋缓现实得到了印证，不过一些迹象同时也表明，经济减速程度并不像先前担心的那么严重。

（中国‧北京21日综合电）中国去年第四季经济数据使得债务整顿和贸易战阴影下的经济活动趋缓现实得到了印证，不过一些迹象同时也表明，经济减速程度并不像先前担心的那么严重。

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中国2018年第四季国内生产总值（GDP）按年成长6.4%，增幅低于第三季的6.5%，同时也创出了2009年全球金融危机以来的最低水平。消费和工厂产出指标12月成长有所加速，固定资产投资增速持平。

伴随中国经济从投资驱动向消费驱动转型，加上背负沉重的债务负担，这个世界第二大经济体目前已走上一个长期减速轨道。当全球经济看上去已经开始不稳之际又与美国总统特朗普在贸易上形成对峙，这对中国政府掌控经济减速进程的能力构成了严峻考验。

中国政府已经采取一系列定向、有限刺激措施，以图在不使用过去那种大水漫灌式刺激的情况下达到提振信心的目的。

摩根士丹利首席中国经济学家邢自强在香港接受彭博电视采访时说：“第二季往后，成长形势会有所改善，经济成长所面临的压力越大，政策应对措施就会越强。”

全年成长6.6%符预期

中国2018年全年经济成长6.6%，与预期相符，也超过政府设定的6.5%目标。虽说相比之前延续多年的两位数成长而言中国经济增速已经大幅减缓，但中国仍是世界增速最快的经济大国，所具有的规模意味中国仍是世界经济的成长引擎。

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上周五，中国国家统计局把2017年全年的GDP增长从初步核算数6.9%下修至6.8%。

到目前为止，中国政府和中行一直都在避免使用像2009年信贷盛宴和大规模基础设施建设那样的大水漫灌式手段来刺激经济成长。中国人民银行在悄然引导银行间借贷成本下行而没有真正下调政策利率，财政部门则在加快国债发行，并推进减税降费政策的实施。

国家主席习近平的最高经济顾问刘鹤将于本月前往美国，充满挑战的国内经济形势将会加大其与美国达成贸易协议的难度。

鉴于其巨大的市场规模，中国经济的减速也会给全球诸多企业和行业带来痛苦。去年中国汽车市场销量出现了30年来的首次年度下滑，不但对中国制造商，同时对诸如德国福士伟根汽车和日本丰田汽车等国际车企的前景也都造成了伤害。

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与此同时，中国市场iPhone销量的减少本月使苹果公司股价遭受了重创，并使人们愈加疑惑，消费是否仍能继续为旨在逐渐远离旧经济模式的经济再平衡努力提供缓冲。

中或采更激进宽松行动

已有经济学家猜测，如果经济减速势头进一步加剧，中国政府或许会采取更加激进的宽松行动，比如放松一线城市的房地产调控政策等。

悉尼科技大学澳中关系研究院副院长詹姆斯劳伦森说，在他看来，比国内生产总值数据更关键的是，零售数据并未进一步恶化。

“只要服务业和零售额能够保持当前增速，总体而言中国便可以渡过难关。但是如果这些剩下的经济成长动力也开始萎缩，那么问题就真的很大了。”