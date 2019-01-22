传法要求与雷诺整并‧日产CEO：未是时候 日产汽车社长兼首席执行员表示，不曾听说法国寻求雷诺汽车与日产整合的报道，并强调目前还不是讨论调整双方资本关系的时候。

（东京21日路透电）日产汽车社长兼首席执行员表示，不曾听说法国寻求雷诺汽车与日产整合的报道，并强调目前还不是讨论调整双方资本关系的时候。

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《日经新闻》周日报道，法国政府代表团已经通知日本政府，将寻求雷诺与日产的整合，极有可能整合为单一控股公司。

西川广人对记者说：“我还没有直接听到这个消息，无法发表评论。”

问及有关未来的资本关系时，他说道：“现在还不是讨论这种问题的时候。”

法财长驳斥传言

此前法国财长勒梅尔也驳斥雷诺与日产讨论合并的消息。

《法新社》报道，正在埃及访问的勒梅尔告诉记者：“这项主题不在讨论范围之内，而只是讨论雷诺的治理问题。”

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勒梅尔说：“对我们来说最重要的事情是为雷诺提供稳固、稳定及永续的管理。”

他指出，日产董事部应该在未来几天准备就绪。

法国政府为雷诺最大股东，持有超过15%股权，雷诺则握有日产43.4%的表决权股份。