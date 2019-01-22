李克勤火气灭了？开心与李宗伟夫妇聚餐捞生 李克勤上星期六（19日）在云顶举行演唱会後，随即留下来在大马作客，昨日更在脸书上载他与晨曦足球队在大马踢友谊赛的照片，还特地标签默迪卡体育场，指自己十多年前在这里开过演唱会。

（图：脸书）

（香港/吉隆坡22日讯）李克勤上星期六（19日）在云顶举行演唱会後，随即留下来在大马作客，昨日更在脸书上载他与晨曦足球队在大马踢友谊赛的照片，还特地标签默迪卡体育场，指自己十多年前在这里开过演唱会。

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由於他在IG限时动态指控14号球员“一点都不友谊”，甚至放出自己膝盖脱皮的伤势，在网上顿时引起争议。照片曝光后，有网民认为踢球受伤在所难免，不应如此公审对方，不过有网民力挺，认为对方踢球不用到这种地步，不顾後果。

吴岱融：不方便回应

在李克勤上载的照片中，只见他在球场上表现狂热而且投入，而他放上的明星球队合照中，吴岱融也身在其中。吴岱融将与太太锺淑慧丶欧瑞伟和王绮琴3月2日在大马举行《香江夜．南洋情》慈善演唱会，21日才在大马举行发布会，《星洲娱乐》尝试联络他询问现场情况，但他透过大马助理表示，“不方便回应，请体谅。”

（图：脸书）

尽管足球场上闹得不愉快，但李克勤这次来马也不忘找老朋友李宗伟吃饭。他22日在脸书上载和李宗伟夫妇吃饭的合照及捞生片段，写道“谢谢宗伟昨晚请吃饭，good food good wine（当然他没有喝啦），得知球王身体已完全康复和开始投入操练，实在太开心了。祝愿宗伟能尽快复出比赛，我们所有羽毛球迷都会为你打气。”网民因而留言表示“星星相惜”丶“同为球王丶歌王加油”。而捞生片段则被调侃，“好像浪费食物多一点”丶“捞得风生水起丶财色兼收”。