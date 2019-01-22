贸易争端冲击‧消费者资本支出放缓 英国《金融时报》报道，周一发布的数据表明，美国对中国出口产品加征的关税没有直接对中国经济造成重大影响。但经济学家和企业高管表示，贸易争端严重打击了市场情绪，导致消费者支出和资本支出放缓。

（伦敦22日讯）英国《金融时报》报道，周一发布的数据表明，美国对中国出口产品加征的关税没有直接对中国经济造成重大影响。但经济学家和企业高管表示，贸易争端严重打击了市场情绪，导致消费者支出和资本支出放缓。

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美对中征税影响不大

自2018年7月以来，中国采取了一系列财政和货币刺激措施，但这些措施迄今也未能扭转经济减速趋势。上周，中国财政部概述了进一步实施税收减免的计划。

撇开贸易战不谈，分析师表示，至少在一定程度上，中国经济增长状况的恶化是自身造成的。

北京方面为控制金融风险，努力降低经济对债务驱动的刺激措施的依赖，此举导致基础设施支出大幅放缓，同时还导致民营企业更难以获得信贷。同期采取的加强环境法规执法的行动也对民营企业造成沉重打击。

房市放缓添下行压力

住房市场也给经济添加了下行压力。房价涨速放缓，销售面积出现萎缩，预计这将导致建筑业增长放缓，原因是开放商试图避免积累未售库存。

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经济学家预计，北京方面将在未来数月实施更多刺激措施，包括进一步下调银行存款准备金率。但专家也警告称，此前的数轮大规模刺激措施已使政策制定者放宽信贷的余地变小，因为放宽信贷将进一步加剧中国经济的债务负担。