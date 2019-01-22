金纸供不应求涨价．新春神料市场慢热 己亥猪年将至，神料业者抱持乐观正面态度，认为虽然本地市场面对拜神金纸短缺导致价格调涨，但消费者对新春传统佳节习俗依然有着一定的文化认知，拜神已不再是迷信的追随，而是灌输下一代行孝、行善与宽容的传承精神。

本地制作的金纸呈黄色，中国则采用竹子制作环保金纸，颜色较白，质地顺滑。（图：星洲日报）

（马六甲21日讯）己亥猪年将至，神料业者抱持乐观正面态度，认为虽然本地市场面对拜神金纸短缺导致价格调涨，但消费者对新春传统佳节习俗依然有着一定的文化认知，拜神已不再是迷信的追随，而是灌输下一代行孝、行善与宽容的传承精神。

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甲市神料业者告诉《古城》社区报，至今神料市场还是保持慢热，消费者对开销预算捏得较紧，确保钱用得妥当，所以还没掀起买神料准备过年的热潮。

同时，本地拜神金纸如大金、小金和贵人纸等因为供应不足，售价从去年中元节时期就陆续小涨价至今。

他们认为，不管市场行情或神料价格如何，拜神文化依然是华族的传统民间习俗，不会被时代洪流所淘汰。

陈书丰：料新年前2周才有买气

默迪卡柏迈陈南兴神料业者陈书丰表示，由于本地纸张短缺，全马金纸皆供不应求，供应商大幅度减少货源分配量，导致金纸价格调涨30%至50%，中国金纸则价格没有变动。

“随着本地金纸不断涨价后，与中国金纸的价格从以前的50%缩短至30%距离，不过本地消费者还是倾向选择本地金纸。”

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他说，本地制作的金纸是木料制成并呈黄色，中国则采用竹子制作环保金纸，颜色较白，质地顺滑，因此价格相对比较高。

此外，他说，今年纸制天公座价格稳定，顾客纷纷提前预定手工较精致、价格高及制作量有限的大型天公座，以免错过买不到，其他香料、蜡烛及神桌用品没有缺货或飙涨的现象。

他认为，今年市场确实比较慢热，加上各类物品价格陆续涨价，大家都等最后一两个星期才做决定，以便善用手头上的资金去完成每一项过年准备工作，包括准备拜神用品。

“根据经验，人们在不会缩减神料购买量，但可能会保持一样的数量，特别是市场低迷时更希望获得神明庇佑，祈求一年更顺利及兴旺。”

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拜神文化随时代而转型

陈书丰认为，拜神文化不会消灭或淘汰，它却会随着时代而转型，现代的信徒更重质量，而当年轻人逐渐接班，遇到不懂的地方会到神料店询问关于拜拜的习俗和意义，并没有遗忘或忽略其意义。

他指出，一般上从35岁开始会开始文化和宗教，也就是这项习俗传承的开始，他们明白拜祖先是弘扬孝道、相信神明是忠义、行善及慈悲等的意义，从中学习到更好的道德价值观。

他说，随着时代演进，现代年轻人渐渐明白宗教是灌输良好价值观的平台，藉由神佛的故事和传说学习行孝和行善，应用到做人方面。

李凤琼：半年来涨价逾5令吉

观音亭街燊新香烛店业者李凤琼说，本地拜神大金货源吃紧，半年来价格调涨超过5令吉，唯有引入越南制造的大金作为替补，其价格虽然便宜，但纸质上却有差。

她补充，本地大金纸质较好，价钱比越南大金高出3令吉左右，不过消费者还是比较喜欢本地大金，大部份以其为首选。

“小金方面也稍微调涨50仙左右，每来货都有起价，相信过年前还会有一次小调。”

部份拜神用品价格稳定

不过，她说，除了纸张神料涨价，香烛、龙香、天公座及其他拜神用品的价格都保持稳定，尤其中国进口的神料皆没有涨价。

她表示，有些信徒固定替供奉的神像更换神袍，此用品主要产自中国，今年没来货，因此货源供应比较有限。

另外，李凤琼特别提供读者资讯，1月30日（农历廿五）为“满日”，宜张挂红彩及更换神桌设置等，建议时间为上午11时以后。

本地拜神金纸如大金、小金和贵人纸等因为货源不足，售价从去年中元节时期就陆续小涨价至今。（图：星洲日报）

蜡烛没有缺货或飙涨的现象。（图：星洲日报）