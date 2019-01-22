应对制裁‧俄罗斯黄金储备全球第五 俄罗斯中行公布的数据显示，该国已取代中国，成为全球第五大黄金官方持有者，因欧美对俄罗斯实施制裁，促使该中行2018年的黄金购买量创下纪录新高。

（俄罗斯‧莫斯科21日路透电）俄罗斯中行公布的数据显示，该国已取代中国，成为全球第五大黄金官方持有者，因欧美对俄罗斯实施制裁，促使该中行2018年的黄金购买量创下纪录新高。

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在俄罗斯总统普汀的支持下，该国中行大举押注黄金，并在过去10年中积极采购。黄金经常视为避险资产或针对美元汇率波动的天然对冲。

在2018年，俄罗斯的黄金购买量进一步跳增，同时减持美国公债，此前美国政府于4月向俄罗斯实体实施制裁，且严厉程度为2014年俄罗斯吞并克里米亚以来最高。

俄罗斯中行上周五（18日）公布，去年买入880万安士黄金，超过2017年创下的前纪录720万安士。

截至今年1月1日，俄罗斯中行持有6790万安士黄金，高于2018年初的5910万安士，成为位列美国、德国、法国和意大利之后的全球第五大黄金持有者。

中国的排名降至第六，因其在两年多间里只公布过一次黄金储备增加。截至2018年12月，中国的黄金持有量从2016年10月的5920万安士增至5960万安士。

行业消息人士称，俄罗斯中行以押注黄金的方式应对美国制裁的原因之一，就是因为黄金资产不能被冻结或列入黑名单。

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俄罗斯一家黄金生产商的消息人士谈及中行黄金持仓时称：“看起来，俄罗斯的目标是把投资从美国资产中分散出去。”