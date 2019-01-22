尤伽荣．日久见人心 日常生活中，总有些人往往为了鸡毛蒜皮小事与人僵持不下，势必争得对方妥协，才肯罢休。

日常生活中，总有些人往往为了鸡毛蒜皮小事与人僵持不下，势必争得对方妥协，才肯罢休。

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每个人都有自己的想法，想法的对与错没有绝对或是必然的。

有时候，成全别人就等于成全了自己，适时糊涂并不是真的糊涂，而是成全别人的好胜心。

或许，大多数的人都会有这样的感觉，看到平时高高在上的人，一旦他们失败，亦或暴露了弱点，或多或少就会想办法去接纳他们。

有人说，炮打出头鸟，凡事不要强出头，把自己的优点隐藏起来，暴露一下弱点，很多情况下可以成全别人的好胜心，低调做人，高调做事。

人人都有好胜心，人人都有自尊心。若想联络感情，就应处处重视对方的自尊心，重视对方的自尊心，必须隐藏自己的好胜心。

生活中，总有些人就是这样，得理不饶人的，无理也要争三分。也许，这一类的人，生活中总是存在着不安定的因素，埋下输人不输阵的因子，虽赢了个彩头，却输了尊重。

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有些人却恰恰相反，即使有理也不吭不声，默默地做他认为对的事，因为真相总有一天会大白，日久终究见人心。