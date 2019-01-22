持股转移至离岸信托‧18中富豪去年走资1651亿 香港媒体报道，继融创孙宏斌等4名中国富豪“走资”172亿美元（约707亿令吉）后，去年也有18位中国往香港上市的公司股东或创办人，将个人或家族持股转移至离岸信托，金额达3148亿港元（约1651亿令吉）。

（香港21日综合电）香港媒体报道，继融创孙宏斌等4名中国富豪“走资”172亿美元（约707亿令吉）后，去年也有18位中国往香港上市的公司股东或创办人，将个人或家族持股转移至离岸信托，金额达3148亿港元（约1651亿令吉）。

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《彭博社》曾报道，包括融创董事长孙宏斌、龙湖集团董事长吴亚军、达利食品董事长许世辉家族和周黑鸭主席周富裕妻子唐建芳，去年将资产转让予离岸信托。

香港《苹果日报》查阅通告资料发现，除了小米创办人雷军，不少去年上市新股的控股股东，皆以家族原因的名义，委任公司成立信托，代为持有旗下上市公司股权。当中便包括两只大型新股美团点评及海底捞。

其中，根据美团点评招股书，董事长王兴在上市时，通过由以王兴及其家族成员的利益成立的信托TMF（Cayman）Ltd.，控制Crown Holdings Asia Limited，并持有美团点评约8.92%股权，价值约223亿港元。