调查连9年登顶‧香港房价全球最难负担 国际公共政策顾问机构Demographia今日公布的2018年国际房价负担能力报告显示，香港连续第九年登上房价最难负担城市首位，房价对家庭入息中位数比率进一步恶化，由2017年的19.4倍升至20.9倍，续创调查历来最高水平。

（香港21日路透电）国际公共政策顾问机构Demographia今日公布的2018年国际房价负担能力报告显示，香港连续第九年登上房价最难负担城市首位，房价对家庭入息中位数比率进一步恶化，由2017年的19.4倍升至20.9倍，续创调查历来最高水平。

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温哥华悉尼排二、三

据Demographia最新的调查，香港的指数属严重负担不起（severely unaffordable），加拿大温哥华及澳洲悉尼2018年的排行互换位置，分别排第二及第三位，房价对家庭入息中位数比率分别为12.6倍及11.7倍，2017年分别为12.6倍及12.9倍。

根据调查报告，部份最负担不起的市场的房价于过去一年已经缓和。某些市场的房价更是已稳定并出现下跌。然而，房价的跌幅并不足以实际改善住房的可负担性。

该衡量住宅房价负担能力的比率，是以一个城市的房价中位数除以家庭全年入息中位数计算，数值愈大负担能力愈差。以香港20.9倍的中位数计算，意味着一个家庭须不吃不喝20.9年才能买得起一间住房。

是次调查覆盖的期间香港的房价已经回落，部份房地产专家预期并预期香港住宅房价2019年将下跌15至25%。虽然这将会是明显的回落，但香港的住房仍将继续严重负担不起。

香港房价经过连续28个月的楼市历来最长升浪后，去年8月起见顶回落，连跌第四个月下跌累积跌幅7.2%。但截至去11月底止，全年房价较2017年底仍升3.8%。香港特首林郑月娥此前表示，现时没有迫切计划，亦会“极度审慎”才会改变针对私人房屋的现有措施。

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此项调查覆盖8个国家（澳洲、加拿大、中国、爱尔兰、纽西兰、新加坡、英国及美国）共309个大都会城市的房价，而香港是该项调查唯一的中国城市。去年的调查包括日本在内，今年则没有。

美房价最可负担

在调查覆盖的309个城市中，整体而言美国的房价为最可负担，全国的房价对家庭入息中位数为3.5倍。爱尔兰及加拿大分别为为3.7倍及4倍，属稍为负担不起（moderately unaffordable）。

另一个衡量住房负担能力的为供楼负担比率（affordabilityratio，即供款相对住户入息中位数），香港现时为74%，而这数值是以70%房贷计算，若提高成数，让市民借更多的首期买楼，供楼负担比率会更高。

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这比率远高于1998-2017年的过去20年间44%的平均值，香港政府表示，假如利率上升3%至较正常的水平，该比率将飙升至97%。