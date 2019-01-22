【暖势力】亲赴部落“挑战”2天1夜．陈凯希千里送暖原住民 海鸥集团执行主席陈凯希发挥关怀之爱，跨越族群，不计里数，日前千里赴马泰边境伯伦德甘（Kampung Sungai Tekam）森林，探访原住民部落，送递温情。

陈凯希（左五）特选猫山王榴梿品种，种在部落。左起为谢爱萍、陈清水、房蔚綝。右起为张兴萍、丘观庆、郑家维、陈景岗及原住民酋长卡玛。

（吉隆坡21日讯）海鸥集团执行主席陈凯希发挥关怀之爱，跨越族群，不计里数，日前千里赴马泰边境伯伦德甘（Kampung Sungai Tekam）森林，探访原住民部落，送递温情。

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81岁高龄的陈凯希，这次到原住民村度过两天一夜充实的“挑战”之行，他在森林区，一脸容光焕发，精神奕奕，投入荒林深区，比在城市来得有精神。

伯伦德干位于霹雳北最北部，是伯伦森林保护区范围，过了宜力就必须搭小汽艇走上1小时水路才能抵达，是一个很小的部落，这里住了几代的原住民。

应万达镇扶轮社邀请

陈凯希这次赴伯伦德甘，主要是应万达镇扶轮社邀请，在海鸥集团高层、海鸥基金会和扶轮社代表陪同下，一起北上开始千里之行。

扶轮社在过去10年，一直照顾这个部落，在当地建立一个小建筑物，充当地原住民小学上学用途，并聘请老师教导，这些学生完成小学课程后，会送到另一个市镇，即彭加兰乌音念中学。

助维修受损小学建筑物

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这次扶轮社和陈凯希结缘，征求协助在伯伦德甘维修受损的小学建筑物及其他援助，费用是3万5000令吉，也促成了陈凯希这次的千里行。

扶轮社代表向陈凯希提出上述征求时，陈凯希只提出一个条件，就是要亲自赴一趟部落，他的精神令所有在场的人感动和敬佩。

带小榴梿树种在部落

有趣的是，陈凯希在行程中，不忘带了一份手礼，即一棵小榴梿树，种在部落，希望有朝一日，让村子和整片森林飘香，陈凯希特别选猫山王品种。他在部落和许多原住民小孩结下不解之缘，非常受孩子欢迎，一直跟随在旁，原住民也特别为他制作用棕榈树织制的冠帽和披肩带，并由酋长挂上，象征崇高敬意。

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这次行程海鸥动用两辆车，扶轮社1辆，随行者尚有海鸥集团董事经理陈景岗、执行董事兼首席财务总监丘观庆、海鸥基金会信托人谢爱萍博士、万达镇扶轮社主席郑家维、前主席陈清水、房蔚綝及张兴萍等。