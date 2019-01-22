塞维利亚2019年仅1胜‧巴塞矢打稳闯决赛根基 巴塞于16强险象环生，面对同属西甲的莱万特，首回合客场以1比2落败，幸亏次回合“回敬”对手3球，最终得以晋级复赛，并力保前无古人的赛会5连冠之梦。

上周末联赛得到一定的休息时间，已连续连续7场皆有进球且体力充足的巴塞射脚梅西，将是塞维利亚防线的梦魇。（法新社照片）

（塞维利亚22日综合电）卫冕冠军巴塞罗那将在西班牙杯8强首回合作客挑战塞维利亚，近期3连胜的巴塞放眼打败新年后便状况不佳的主队，为晋级半决赛奠定根基。

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巴塞于16强险象环生，面对同属西甲的莱万特，首回合客场以1比2落败，幸亏次回合“回敬”对手3球，最终得以晋级复赛，并力保前无古人的赛会5连冠之梦。

此番应对实力更为强大的塞维利亚，巴塞于周末联赛主场面对雷加利斯的比赛中把主力射脚梅西放在板凳席上，好让他养精蓄锐迎接周中强敌对决。虽然最终梅西仍在巴塞被逼平后于第64分钟替补登场，但不到半小时内他先射门导致雷加利斯门将扑救脱手，令苏亚勒补进，接着自己射入1球，连续7场各项赛事皆成功破门，共进10球5助攻，显见梅西状态之出色。

登贝莱踝伤出战成疑

不过，巴塞小将登贝莱在周末赛后却传出左踝扭伤的消息，或将缺战周中杯赛。

自意外败于莱万特后，巴塞近3场大获全胜，每场皆攻进3球，仅失1球，在联赛也在20轮后以14胜4和2负积46分，以5分优势领先群雄。

反观塞维利亚虽上半季成绩优异，并一度短暂占据联赛榜首宝座，但很快便“高处不胜寒”，进入2019年后状态更是呈现下滑之势，包括在与比尔巴鄂杯赛与联赛3连战的后2场中连吞2败，以及上周末联赛客战不敌皇马，近3场全败且未进1球，并以3分差居第4名，紧随老3皇马之后。

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塞维利亚欲摆脱颓势并击退强敌，这赛季已攻进9进球5助攻的本耶德尔领衔的攻击组合的发挥将至关重要。

双方这赛季联赛首回合交手，最终巴塞主场以4比2取胜，因此不排除2队此番将再度上演进球大战。