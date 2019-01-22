沙比利：组成竞选伙伴．伊党让路巫统上阵 巫统副主席兼雪州巫统联委会主席拿督斯里依斯迈沙比利今日宣布，巫统已与伊斯兰党达成协议，伊党“让路”由巫统派人上阵士毛月州议席补选。

依斯迈沙比利（前中）宣布，巫统已与伊斯兰党达成协议，伊党“让路”由巫统派人上阵士毛月州议席补选。左二为佐汉、沙乐汉；右三末纳扎里。（图：星洲日报）

（沙亚南22日讯）巫统副主席兼雪州巫统联委会主席拿督斯里依斯迈沙比利今日宣布，巫统已与伊斯兰党达成协议，伊党“让路”由巫统派人上阵士毛月州议席补选。

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他今日召开新闻发布会时说，目前，雪州巫统已提呈6个人的名字，包括来自巫青团、妇女组及专业人士等人选，让党中央遴选适合的候选人出征，收复失地。

他指出，这6人除了担任党职之外，也是可以赢得选民信任的人选，相信在这场补选中胜选几率颇高。

“经过与伊党的商讨，伊党决定‘让路’给巫统上阵，不过，两党会组成一个竞选合作伙伴（联合委员会），伊党将全力支持国阵候选人竞选，以赢得士毛月州席补选。”

他表示，巫统和伊党将进一步商议竞选合作细节。尽管巫统和伊党已经历过几次的补选合作，但关系仍不够密切，只专注在竞选活动而已；这次，两党会全面合作，包括竞选活动及拟出各种策略（载选民投票）等，确保从提名日至投票日的一切工作都兼顾得宜，以期赢得选民的支持。

他说，选民对希盟政府的政策已大失所望，包括百物价格上涨等，心里的不满无从宣泄；不过，士毛月的选民，这次有机会以选票来表达心声，所以要好好选择。

沙乐汉：竭尽所能确保巫统胜选

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伊党雪州主席沙乐汉表示，伊党雪州获党中央指示，在士毛月补选要与国阵好好配合，因此伊党将竭尽所能，做到最好，确保巫统胜选。

“目前，伊党的焦点，将放在去年全国大选中士毛月州席的6990张伊党支持票，让这些选票能在补选中流向巫统；之后伊党再设法争取20%的支持票，这样就能保障万无一失。”

另外，雪州巫统联委会秘书拿督佐汉说，他这次将“让路”给其他贤能上阵补选，自己则担任竞选委员会主席。

出席新闻发布会者包括雪州巫统联委会署理主席拿督末纳扎里。