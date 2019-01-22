世界足坛之先例‧红军有望成净利破亿球会 在2017/18赛季，利物浦在欧冠联赛杀进了决赛，并以亚军的身分获得了8130万欧元的收入。而在转会市场上，利物浦也以1亿3000万欧元将库蒂尼奥卖给了巴塞罗那，而这两笔巨大的收入正是利物浦上赛季收入飙升的关键。

（图：法新社）

（英國‧利物浦22日综合电）本赛季状态火热的“红军”利物浦，有望成为足坛第一个年度盈利达到1亿欧元（约4亿6000万令吉）的球会！

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在2017/18赛季，利物浦在欧冠联赛杀进了决赛，并以亚军的身分获得了8130万欧元的收入。而在转会市场上，利物浦也以1亿3000万欧元将库蒂尼奥卖给了巴塞罗那，而这两笔巨大的收入正是利物浦上赛季收入飙升的关键。

欧冠闯决赛卖库蒂尼奥大赚

虽然克洛普的球队同样也在上赛季先后签下萨拉赫、范迪克、罗伯逊和张伯伦，但根据足球内幕网的数据，这4名球星的总转会费为1亿5000万英镑，而这些引援开支将会分散地计入各人的合约之中。因此，在截至到2018年5月的会计年度里，他们的转会费支出并不高。

由于在2016/17赛季没能参加欧冠，利物浦在上个会计年度总收入仅为3亿6400万镑，但在2017/18赛季，红军的收入上升到了4亿5000万镑。

根据足球内幕网的计算，利物浦也打破了莱斯特在2017年创造了足坛球会年度盈利纪录。

根据该权威网站的报告：“莱斯特在2016/17赛季参加欧冠拿到了8200万欧元奖金，让他们创造了年度盈利纪录（9800万欧元），超越了热刺在2014年创造的7800万欧元纪录，而如今利物浦又有望在2018年打破莱斯特的纪录。”