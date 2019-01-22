醉汉大闹客机．空服员与5乘客携手制伏 洋汉大闹客机，骚扰其他乘客，被空服人员与5名乘客联手制伏，飞机被迫折返悉尼。

醉汉将上衣脱下，但过后遭制服。（取自脸书）

（新加坡22日讯）洋汉大闹客机，骚扰其他乘客，被空服人员与5名乘客联手制伏，飞机被迫折返悉尼。

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航班迫在悉尼紧急降落

这起事件发生在酷航的TR7航班上，航班原定从澳洲黄金海岸飞往新加坡，并在新加坡时间中午3时15分抵达，但醉汉却在中途突然闹事，导致航班需要在悉尼紧急降落。

网民Rico David Garilli近日在脸书上分享一则将近四分钟长的视频，视频显示该男子在飞机上闹事的过程，而贴文中也写到，该名男子在航班宣布出现延误的情况后，便开始喝酒，在飞机起飞不久后就开始失控。

根据视频显示，醉汉与机上的帽子男打架，而一旁的乘客则尝试阻止，而帽子男则继续尝试制伏醉汉。

醉汉突脱衣奔跑

不久后，醉汉突然将上衣脱下，往飞机前方奔跑，但随后便被机上的乘客制伏，而根据该网民在留言中所付上的照片显示，醉汉被制伏后则遭捆绑起。

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根据flight radar网站上的数据显示，该航班原定在早上9时20分起飞，但过后却延迟至中12时09分，醉汉相信是在这段时间内几杯下肚后，才出现失控行为。

酷航受询时证实事件，并表示在闹事乘客被制伏后，决定降落在悉尼，并将洋汉交给当地警方。

另外，班机上的乘客过后也被安排乘搭酷航以及新航班机飞往新加坡，酷航的代表过后也在新加坡与乘客见面，给予他们所需的协助处理。



酷航：捆绑醉汉保障乘客安危

酷航表示，为确保乘客安危，捆绑起闹事洋汉。

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酷航发言人表示，飞机在起飞的1小时20分钟后发生该事故，而闹事乘客在飞机起飞以及降落时都表现正常。

“在起飞后，他开始干扰周围的乘客，机组人员为减缓问题，为周围的乘客换位，也接到指示不再售卖酒精给该名乘客。”

发言人也透露，闹事乘客不久后拳打另一名乘客，而根据安全措施，机组人员尝试阻止两人打架，其他乘客协助。

机组人员也在另五名乘客的协助下，使用两个拘束箱将闹事乘客制伏。



或面对狮城法律制裁

受访律师表示，若事件发生在本地航空公司的班机上，涉事人或面对新加坡的法律制裁。

根据澳洲媒体报道，澳洲警方发言人证实案件，并表示当时接获通报，有一名男乘客在黄金海岸前往新加坡的班机上引起混乱。

发言人也表示，仍在调查该事件，但目前还未提控该男子。

朱时生律师受访时表示，该名男子在新加坡的班机上闹事，可面对新加坡的法律制裁。“他在飞机上所作出的行为或可在骚扰或者行为不当的罪名下被控。”