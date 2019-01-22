中国成长28年最慢‧大马电子电器忐忑 中国2018年经济增长写下28年来最慢增速，大马投行忧虑若中国经济急速放缓恐对大马经济带来伤害，其中以电子与电器领域最伤。

（吉隆坡22日讯）中国2018年经济增长写下28年来最慢增速，大马投行忧虑若中国经济急速放缓恐对大马经济带来伤害，其中以电子与电器领域最伤。

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大马投行表示，去年中国经济仅增长6.6%，写下1990年以来最慢增速，考量中国与美国贸易战持续开打，经济增长趋缓早在市场预期之中。

“就算中美贸易磨擦未升温，中国经济开始减速，因此我们相信中国今年经济增长将由消费与减税措施推动内需动能、中国政府透过削减法定储备金率为系统注入流动性支撑。”

有鉴于此，大马投行预测今年中国经济将扩张6.2%，但碍于中国是东盟重要的出口市场，中国经济放缓也使得区域经济体日趋脆弱。

“中国经济在过去10年飞速增长，推动中国占全球生产总值（GDP）比重2005年的5%走扬至17%，促使中国成为大马在内的东盟市场日趋重要的出口市场，更是全球经济增长的主要引擎。在过去10年，东盟向中国出口以年均12%速度扩张。”

彭博社报道，中国12兆美元的经济每年为全球贡献近三分之一的增长。经济扩张创造了就业机会、提高了生活水平。投资者担心中国目前的逐步减速可能突然变成暴跌。

“鉴于美国经济扩张进入后期阶段——超过9年——和对欧洲增长的担心，其涟漪效应可能会超过全球复苏的承受。中国政府滴灌式的稳增长手段到目前为止未能增强信心。”

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俄罗斯最伤 港新严重损失

根据彭博社经济研究的报告，中国经济严重放缓可能导致美国GDP增速在两年中减少1.5百分点。在大宗商品出口国中，俄罗斯将最受伤。依赖贸易的新加坡和香港也将遭受严重损失。台湾、泰国和其他向中国庞大制造产能供应零部件的国家和地区也受到威胁。

德意志银行的分析师估计，虽然中国名义上向美国出口约450亿美元的手机，但其中80%以上的价值来自从其他亚洲经济体进口的零部件及美国拥有的知识产权。

达证券指出，尽管中国去年第四季GDP和全年GDP表现逊于预期，但料不会重创市场信心，主要是全年GDP增长6.6%，仍高于官方预测的6.5%。

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“此外，第四季贸易增速放缓、工业生产指数、采购经理人指数、汽车销售、工业盈利等数据也已经预告经济增长减速可能性。”

该行指出，今年中国经济增速介于6至6.5%，将获得中国政府祭出更多财政振兴措施来缓冲中美贸易战越演越烈的任何影响。

以大马来看，中国已占总出口比重约13%，但大马投行认为，与其他东亚经济体不同，尽管中国经济放缓，大马总体经济表现依旧相对稳定。

大马成长潜在下行风险

“不过，随著大马对中国出口的曝险度提高，加上中国经济长期放缓风险，这将对我国经济带来显著的下行风险，尤以制造业打击最重。”

目前，大马向中国出口的产品中，有多达80%为制造产品，其中电子与电器领域占我国对中国出口比重的43%，使其易于受中国任何风吹草动影响。