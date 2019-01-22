狮城财部收入最大来源．3政企投资回报胜税收 来自新加坡政府投资公司（GIC）、新加坡金融管理局（MAS）和淡马锡控股（Temasek）的投资回报，是新加坡财政收入的最大来源，超过了公司或个人所得税，也比消费税多。

（新加坡22日讯）来自新加坡政府投资公司（GIC）、新加坡金融管理局（MAS）和淡马锡控股（Temasek）的投资回报，是新加坡财政收入的最大来源，超过了公司或个人所得税，也比消费税多。

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如果没有这笔收入，“政府很久以前就要调高税率，来投入到社会开支中”。

淡马锡控股首席执行官何晶昨日（1月21日）在脸书上分享一篇关于财政预算案的贴文时，指出这点。

她写道，若没有这笔收入，政府只有靠增加税收，或削减其他计划的开支，才能推出建国一代配套（Pioneer Generation Package）这类的计划。

可提取50%净投资回报

在国家储备净投资回报贡献（Net Investment Returns Contributions，简称NIRC）框架下，财政部每年可从上述三家机构的预期长期净投资回报中，提取高达50%充当财政收入。

根据2018年政府财政收支平衡数据，NIRC的贡献为158亿5000万元（约475亿5000万令吉），较前一年增加8.5%，占国内生产总值的3.4%，这高于任何一项税收。

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2018财年新国的经常收入为727亿元，其中税收收入为633亿元（约1899亿令吉）。

各项税收中，公司税的贡献最大，为151亿元（约453亿令吉），占了19.1%；其次是消费税，为114亿元（约342亿令吉），占14.3%；个人所得税则贡献了14.2%，总额为114亿元。

由于政府开支增加，新国2018财年的基本预算收支（primary budget position）是赤字734亿元（约2202亿令吉）。包括特别转移部份（special transfer）和NIRC后，整体预算赤字缩小到6亿元（约18亿令吉）。

财政部长王瑞杰在去年的预算案宣布，计划在2021年至2025年间，把消费税调高两个百分点至9%，以满足今后日益增大的社会开支，包括安全、教育、基础设施和医疗领域。

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NIRC框架从2009年起实施，一开始只包括金管局和GIC的贡献，2016年淡马锡的预期收益也纳入国家储备净投资回报里。

应弹性开支抚平周期波动

何晶在脸书文中指出，2016年以前，淡马锡每年向股东支付的股息，最多一半可用在财政预算中；财政部是淡马锡的唯一股东。“政府应在经济衰退的时候增加开支，在经济蓬勃的时候节省更多，从而抚平周期的上下波动。”

她认为，从某种程度来说，这么做也更加实际，因为相比起经济蓬勃的时候，在经济衰退的时候建造基础设施成本更低。