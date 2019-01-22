欢迎读者大展创意·星洲征求“猪”作 （亚庇22日讯）猪年来了！配合12生肖中最憨厚可爱的代表——猪的生肖年到来，沙巴《星洲日报》向广大的读者征求“猪”作品创作。

《我心目中的猪》示范作品。

（亚庇22日讯）猪年来了！配合12生肖中最憨厚可爱的代表——猪的生肖年到来，沙巴《星洲日报》向广大的读者征求“猪”作品创作。

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不管您心目中的猪是长什么样的，欢迎您将它用任何美术创作手法呈现出来，包括绘画、剪纸、剪拼（如利用废物利用材料）等，然后将它拍摄下来，再将照片电邮至沙巴《星洲日报》（[email protected]），并附上标题：我心目中/印象中的猪。所有照片将于2月4日（星期一）的星洲年刊中刊登。

有意者必须于本月30日（星期三）之前，将原创作品照片电邮至沙巴《星洲日报》，照片像素须至少700kb至1200kb。每人可投多个作品，唯每个作品必须附上作者真实姓名、年龄和居住地区，另加手机号码（不予公开）。

沙巴星洲日报将从所有作品中，选出一份最具美感及创意的作品，并送上一张100令吉的大众书局购物礼券，以示奖励。欲了解详情者，可致电星洲日报亚庇区办事处（088393222）查询。

还等什么，赶快将您心目中的猪创作出来吧！