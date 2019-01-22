内需稳 消费强‧国行利率料维持3.25% 大马和韩国两大中行料在本周维持基准利率不变，以向世人宣告新兴市场成功击败2018年货币危机。

（吉隆坡22日讯）大马和韩国两大中行料在本周维持基准利率不变，以向世人宣告新兴市场成功击败2018年货币危机。

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周四开会

《路透社》调查显示，11名受询经济学家一致预测，国家银行将在周四（24日）议息会议上维持3.25%隔夜政策利率不变。国行对上一次调整利率是在去年1月，当时升息25个基点。

渣打银行指出，消费需求强劲，加上商家持续投资自动化等设备，显示大马内需成长稳定，国行也倾向于保持利率。

“我们的基础是，如果国内生产总值（GDP）保持在我们预测的4.5至5%成长，国行将认为利率是适中的。”

去年11月国行说过，经济成长“已经触底，未来有望提升”，预测2018和2019年经济成长各达4.8%和4.9%。

美中谈判若不欢而散

恐引发经济风险

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大马大华银行经济学家吴美玲认为，万一美中谈判不欢而散，引发经济风险，届时国行可能放宽货币政策。

“我们正观察上述事件对贸易数据造成的冲击及最终将为国内经济带来哪些影响，包括劳力市场、消费增长等。”

她指出，如果国行更着重外围不利因素增加带来的下行风险，并显示任何温和的倾向，就有可能降息。

大马最近一次降息是2016年7月，当时指标利率降至3%。

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汇丰银行表示，在大马政府保持“逐步扩张”的财政政策及通膨降温等条件支持之下，相信货币政策今年不会有变化。

财政政策趋紧缩

汇丰相信，财政政策变得更加紧缩，而经济增长也放缓至4%，国行可能会在2020年降息。

韩国银行也料在同日维持1.75%基准利率不变，同时韩银也将公布最新的季度经济展望报告，市场普遍预见中行将下调经济增长目标，主要是全球科技业增速放缓，令韩国今年全年经济增长2.7%目标过于艰难。

土耳其、印尼和南非均在上周维持利率不变，反映出许多发展中国家通过收紧货币政策来抗击通膨，同时为股票、债券和货币市场注入动能。

尽管市场信心回升推动摩指（MSCI）创下一年来最长单周连涨走势，但贸易战风险仍未消散，其中中国周一公布的国内生产总值（GDP）数据已反映出贸易磨擦对经济带来的冲击。