红毯星光熠熠吸睛·朴叙俊现身力挺《李尸朝鲜》 “副会长”朴叙俊帅气现身力挺《李尸朝鲜》，红毯人气媲美朱智勋，而双男神同场现身，更令粉丝高呼：“赚翻了！”

（首尔22日讯）“副会长”朴叙俊帅气现身力挺《李尸朝鲜》，红毯人气媲美朱智勋，而双男神同场现身，更令粉丝高呼：“赚翻了！”

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由导演金成勋、编剧金银姬联合制作，朱智勋、柳承龙、裴斗娜、金相浩、全锡浩担纲主演的Netflix首部原创韩剧《李尸朝鲜》，昨晚于乐天世界购物中心举办红毯仪式，吸引大批粉丝捧场。除了主要演员，《信号》李帝勋、《她很漂亮》高准熹、《金秘书为何那样》朴叙俊、前女团Dal Shabet成员秀彬、《河伯的新娘》孔明、《花游记》李世荣、《学校2017》薛仁雅、BIA4队长振永也与电影《我身体里的那个家伙》搭档朴诚雄合体亮相，星光熠熠。

《李尸朝鲜》主创在红毯为到场粉丝签名、握手、自拍，全来者不拒，展现亲民一面。尤其人气最高的朱智勋，为了满足粉丝，是唯一在红毯耗时最长的演员。活动上，朱智勋十分称职，以剧名造句，“李尸朝鲜，不得不看！”一举一动都引起现场粉丝高分贝的尖叫声。

朴叙俊李帝勋融化粉丝心

另外，正在休假的朴叙俊曾与朱智勋同门Keyeast经纪公司，据悉，他是应朱智勋之邀出席红毯，可见两人交情甚好。继《金秘书》暂无新作的朴叙俊，顶着阿呆发型惊喜亮相，加上他那招牌暖男笑容，瞬间令全场粉丝为之疯狂。而因演出《信号》人气急升的李帝勋，也因为和编剧金银姬的好交情，友情助阵。他在入口被负责炒热气氛的“丧尸”吓坏，面对镜头双手捂嘴装作害怕的表情，可爱模样逗笑粉丝。

柳承龙被丧尸吓到险尿裤子

《星洲娱乐》应Netflix之邀赴韩国探班报道，是大马唯一受邀的中文媒体。

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首季一共6集的《李尸朝鲜》将于1月25日在Netflix全球首播。

《李尸朝鲜》里的丧尸惊吓度爆表，让柳承龙笑言，“拍戏时，被吓到差点尿裤子。”该剧的紧张气氛直逼心脏，未播先轰动。问及编剧金银姬为何所编写的剧集，从不设浪漫情节，对此，金银姬直率回答：“因为我不相信爱情。”

若熟知金银姬的故事编写模式，笔下的剧集如《信号》，偏向紧张、黑暗元素类型，而且从来不设浪漫情节，询及此事，金银姬也直率的回应，“因为我不相信爱情。”她举例，假若男女主角站在一起，让她和同事即《鬼怪》编剧金银淑分别去编写后续发展，将会是风格迥异，“她可能会设计谁先爱上对方，但我则是会去设计谁先被赐死。”

她表示也许是个性使然，认为爱情过于梦幻，所以她笔下的故事都偏向写实类型，“比起爱情，我更爱黑暗、惊悚元素。”

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裴斗娜难忘被丧尸围困

问及剧中难忘的惊悚场景，朱智勋表示，当他看到预告片里国王演变成丧尸的剪影，当下的未知和紧张感，让他毛骨悚然。裴斗娜则表示，在密室空间与丧尸困在一起是最为恐惧的，记得那一幕是困在监牢里，他们的疯狂和冲力，几乎可撞破由木制造的围栏。柳承龙笑言，在剧中他是天不怕、地不怕的奸臣，心狠手辣，面对丧尸也无所惧，“记得有一幕，丧尸脸部狰狞贴近我的脸时，外表必须靠演技表现出淡定自若的神情，但内心实在害怕得双腿发抖，差点尿裤子了！”语毕，令全场笑翻。