阿叔卖毛巾养2残疾妹．公众纷光顾抢购一空 照顾两名残疾妹，55岁阿叔在牛车水摆摊卖毛巾，新闻见报好心公众纷纷光顾送暖，摊位所有毛巾在三天内几乎一扫而光！

左图：毛巾摊位里的存货几乎被一扫而光。右图：记者上周五走访牛车水大厦时，摊位还摆满毛巾。

（新加坡22日讯）照顾两名残疾妹，55岁阿叔在牛车水摆摊卖毛巾，新闻见报好心公众纷纷光顾送暖，摊位所有毛巾在三天内几乎一扫而光！

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《联合晚报》记者（本月21日）昨早上门了解情况，阿叔以为是客人上门，开口一句“我没东西卖你了”，还请“客人”等他补货后再来“帮衬”他。

《联合晚报》上周五（18日）报道，在牛车水大厦底层开摊的毛巾小贩熊宝明（55岁），51岁和49岁妹妹一出生就患上肌肉萎缩症，49岁妹妹生来是哑巴又瘫痪，目前住疗养院。51岁妹妹能勉强走动，跟哥哥同住牛车水组屋。

过去，摊位是由他们的父亲熊义聪经营至80岁左右，后来他不幸中风，10年前过世，摊位和女儿就交给熊宝明照料。

熊宝明：只卖毛巾不收捐款

熊宝明在上周五接受《联合晚报》记者访问时，曾通过《联合晚报》向公众再三表示感谢，也说他只想靠双手努力过平静生活，坚持只卖毛巾不收捐款。

事隔三天，记者今早再次走访摊位，看见摊位里的多数毛巾确实都已经“清货”，只剩下几十条毛巾。

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面对记者的提问，熊宝明表示谢绝关心，并再次强调他只想低调赚钱养家，给两个妹妹温饱，不希望太过张扬。

他礼貌地说，摊位生意在三天内暴涨五倍，每天都门庭若市，一下子就卖掉大批毛巾，而他准备今天再去进货。

一名何姓（译音）网民前天在脸书贴文，指她下午1时30分左右光顾摊位时，就发现毛巾已经快要卖光了。

她指出，光顾摊位的许多都是来自各个邻里的安娣，专程前来支持这名勤勤恳恳谋生的诚实小贩，场面非常温馨。

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她解释说，之所以形容小贩诚实，是因为她原本表示不用找钱，但小贩礼貌回拒，坚持要她拿回钱，留住“发”（Huat）财的运势。“这就是新加坡，国人都愿意慷慨解囊，善意对待需要帮助的人。”

网民：互助精神值得赞扬

温暖人心的帖文引起网民讨论，相互鼓励传播正能量。

何姓网民的贴文被时政网站慈母舰（Mothership）转载，网民在留言中纷纷竖起大拇指称赞，指国人相互扶持的精神值得宣扬。

网民W Chong Weng Heng也赞道，小贩坚持不收捐款，只愿意收毛巾钱，说明他懂得体谅他人的处境。

此外，有网民指出，牛车水大厦将从3月起关闭三个月整修，提醒想要光顾的公众注意不要扑空。

也有网民提示，在光顾摊位时，顾客应尽量将毛巾折好才放回原来的位置，省下小贩整理的功夫。