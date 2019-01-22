刘华才：先了解人民接受度．未决定是否上阵士毛月 民政党主席拿督刘华才说，目前决定该党是否上阵士毛月州席补选尚言之过早，该党正处于首个阶段，即分析该党上阵补选的利与弊及收集当地选民民意。

刘华才（左三起）在宋兆雄的见证下，将技职教育与培训课程基金颁发予黄宏友。左一起为涂美玲及陈汉荣；右起为黄吉产及张福发。（图：星洲日报）

（雪兰莪．沙登22日讯）民政党主席拿督刘华才说，目前决定该党是否上阵士毛月州席补选尚言之过早，该党正处于首个阶段，即分析该党上阵补选的利与弊及收集当地选民民意。

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“民政党日后参与任何活动或选举都会以党旗帜上阵，因此必须了解人民对民政党的了解及接受度。”

他在该党技职教育与培训课程基金颁发仪式的新闻发布会上受询时说，朝野政党在金马仑补选中的策略有别于以往，因此该党也会把该补选成绩纳入分析，成为该党是否上阵州席补选的其中一项因素。

他指出，该党将在第二阶段听取州领导看法及上阵州席补选的意愿后，再聆听区部领袖的看法及是否已做好准备上阵。“最后，我们才聆听中委的决定，中委会会积极讨论以上三个阶段；任何补选或大选都会依照这四个程序。”

28日摆金猪迎新年

此外，刘华才说，该党将于本月28日在总部摆设金猪仪式以迎接2019己亥年，展示各族应该互相尊重及传承中华文化。

“猪是十二生肖之一，是中华文化的一部份，所以我们觉得这是其他友族同胞必须给予的尊重的环节，我们不谈宗教及国家大事，这只是传承中华文化。”

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吁探讨提升技职教育

另一方面，刘华才表示，技职教育与培训课程非常重要，因此呼吁人力资源部与教育部沟通及进行跨部门会议，探讨如何提升技职教育与培训课程。

他说，不少民众对技职教育与培训课程仍有错误观念，认为培训课的文凭属二等文凭，因此呼吁政府提高民众对该课程的意识，并提倡民众报读该课程。

“政府甚至可以考虑日后让学生以技职教育与培训文凭进入我国国立大学，就读学士、硕士或博士课程。”

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他也希望政府勿将产量作为关键绩效指标（KPI），应以结果为导向，让学府培训的学生能应用知识，在职场上发挥。

刘华才说，该党在该党中小型企业发展局顾问丹斯里宋兆雄的倡导下成立技职教育与培训课程基金；该基金的10万令吉用以鼓励技术人员深造，直至获得大马技术文凭。

他说，该基金也开放让大马人申请，但将专注于B40及M40群组，特别是有意就读技职教育与培训课程，但财务能力欠佳的城市地区M40群体。

他指出，该笔援助金包括报读课程所需的300令吉及申请者获得文凭为止的费用，但会以个案处理。

民政党中小型企业发展局主任陈汉荣说，该党走向民众到全马宣传此事，截至去年12月31日有逾2000人申请，反应令人鼓舞，并透露日后将到北马宣传。

出席者包括民政党中委张福发、中小型企业发展局秘书涂美玲、财政黄吉产及煜达工业机件有限公司执行董事黄宏友。