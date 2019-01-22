接受退党者重新入党．柔巫统：暂未接申请 巫统柔州联委会秘书拿督三苏巴里指出，该联委会能接受早前退党的议员重新加入巫统，不过截至目前尚未接到任何退党议员要求重新入党的申请。

（柔佛．新山22日讯）巫统柔州联委会秘书拿督三苏巴里指出，该联委会能接受早前退党的议员重新加入巫统，不过截至目前尚未接到任何退党议员要求重新入党的申请。

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三苏巴里日前出席巫统埔来区部的一项活动后，在新闻发布会上发表谈话，并强调巫统柔州联委会在接纳党员方面一贯采取开明的态度，不曾遗弃任何一方。

他说，若有退党的议员要重新加入巫统，联委会这一关没问题，联委会将把相关的申请提呈至党中央，实际上，目前重新入党的申请可通过区部提出与处理，更为方便。

去年杪，6名巫统国会议员，即丰盛港议员拿督阿都拉迪夫、拉律国会议员拿督斯里韩沙再努丁、乌鲁登嘉楼国会议员拿督罗索华希、打昔牛汝莪议员拿督沙布丁、沙白安南国会议员拿督莫哈末法西亚、丹那美拉国会议员拿督斯里依克马宣布退党，近期传出6人有意重回巫统，但阿都拉迪夫日前否认该传闻。