妻血液感染紧急入院．男子网卖神像筹医费 妻子因血液感染紧急入院，男子网上卖神台神像，欲筹超过万元的医药费，许多网民慷慨解囊。

（新加坡22日讯）妻子因血液感染紧急入院，男子网上卖神台神像，欲筹超过万元的医药费，许多网民慷慨解囊。

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王先生（47岁，德士司机）告诉记者，妻子杨女士（46岁，家庭主妇）周六（19日）晚上11时左右忽然入院，但苦于无法支付医药费，因此决定忍痛卖掉神台神像。

“妻子的肾脏感到剧烈疼痛，我立即将她送往陈笃生医院，之后发现是血液感染，需留院观察。”

由于妻子是越南人，没有任何的补助金，即便是动用保健储蓄户头，每天只能支付450元（约1350令吉），所以需要一笔医药费。

“我开私召车，月薪大约2000元（约6000令吉），扣除赡养费及生活费，所剩不多，积蓄也已见底。”

由于急着缴付1150元（约3450令吉）的入院费，情急之下，王先生决定在脸书卖神台神像。所幸的是，有1100人分享贴文，还有大约70名网民慷慨解囊，安慰及捐款。对于网民的热心，王先生感激道谢，他最终以2000元出售了家中的神台神像。