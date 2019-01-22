全球经济放缓疑虑‧油价跌 油气股火热 市场忧虑全球经济增速放缓，拖累布兰特期油亚洲电子盘周二齐步微跌，周二石油与天然气股项热不可挡。

（图：美联社）

（吉隆坡22日讯）市场忧虑全球经济增速放缓，拖累布兰特期油亚洲电子盘周二齐步微跌，周二石油与天然气股项热不可挡。

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阿玛达交投炽热整体来看，油气股周二走势大热，阿玛达（ARMADA,5210,主板能源组）跌0.5仙，至21.5仙，成交量达5亿6709万8400股，为全场最热门股。

沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）跌0.5仙，至28仙；科恩马集团（KNM,7164,主板能源组）则起0.5仙，报9.5仙。

其他股项方面，幸马泰资源（SUMATEC,1201,主板能源组）起0.5仙，至1仙；巴拉卡（BARAKAH,7251,主板能源组）及大红花石油（HIBISCS,5199,主板能源组）各起0.5仙，至8.5仙和98仙。VELESTO能源（VELESTO,5243,主板能源组）则以平盘价22仙挂收。

报道指出，国际货币基金（IMF）在3个月内二度下调今明两年全球经济增速估值，加上中国去年经济增速下滑到6.6%为28年来最弱，对油市来说都是一大利空。

不过，石油输出国组织（OPEC）在上周五公布，截至6月的6个月内成员国和其他主要产油国的减产配额清单，成功提振市场对该计划的信心，协助抑制油价跌幅。

亚洲交易时段，油价小幅下跌，布兰特原油期货下跌0.65美元，至每桶62.09美元，周一收盘跌0.1%；纽约原油期货跌0.58美元，至每桶53.22美元。