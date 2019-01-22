C罗首尾战踢失点球‧斑马轻取飞驴4连胜 积分榜领头羊祖云杜斯周一在最后一场意甲第20轮比赛主场以3比0轻取排行榜尾的“飞驴”切沃，收获各项赛事4连胜，唯一美中不足是“C罗”罗那多在比赛罚失点球，也未能在意甲射脚榜甩开两位竞争对手。

美中不足是“C罗”罗那多在比赛罚失点球。（图：法新社）

（都灵22日综合电）积分榜领头羊祖云杜斯周一在最后一场意甲第20轮比赛主场以3比0轻取排行榜尾的“飞驴”切沃，收获各项赛事4连胜，唯一美中不足是“C罗”罗那多在比赛罚失点球，也未能在意甲射脚榜甩开两位竞争对手。

广告

祖云3人打进处子球

祖云在第13分钟就由道格拉斯．科斯塔首开纪录，新援埃姆雷打入祖云处子球，虽然C罗罚丢点球，但鲁加尼最后时刻破门锁定胜局，共3人打入赛季首球。

C罗此前已在意甲打入4个点球，而且从未失手，但此役主罚点球却被3月迎来40岁生日的切沃40岁老门将索伦蒂诺封出，第一次在意甲罚丢点球，而且他本场8次射门无功而返，本赛季两回合对阵飞驴均未破门。

不过，有些低迷的发挥并没有影响C罗的好心情，赛后他更新了自己的推特，夸赞打入进球的队友：“伟大的男孩，加油祖云。”

10人传球28次破门闯纪录

德国中场赫迪拉赛前轻伤，让埃姆雷得到了首发出场机会，他抓住机会打入祖云处子球，值得一提的是，10名球员连续28次传球之后由埃姆雷破门，追平本赛季意甲纪录。

广告

此役担任前腰的迪巴拉两度送出助攻，如果不是C罗浪费良机的话，阿根廷人甚至会完成助攻帽子戏法。

米兰擒狮鹫重返前四

在当天另一场比赛，没有阿根廷前锋伊瓜英的“红黑军团”AC米兰反而踢得更好，虽然伤停名单众多，但依靠下半场的发力，红黑军仍在客场以2比0击败“狮鹫军团”

热那亚，在积分榜上以34分重回前4位的“欧冠杯区”，反超罗马1分。

广告

双方0比0的比分一直持续至第71分钟，孔蒂送出传中，博里尼在无人盯防的情况下门前推射中的；第83分钟，米兰打出漂亮的反击，库特罗内送出长传，苏索接球后带球突入禁区大力低射，球打在左侧立柱后弹至网内。

直传策动第一球，世界波攻入第2球，伤愈回归的苏索证明，他才是米兰真正的“大腿”。