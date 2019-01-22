缴外劳社险负担增100%．菜总促关注聘外劳困境 马来西亚菜农总会今日提出多项聘用外劳所面对的问题，包括政府规定雇主须为外劳缴付社险，让雇主在这方面的负担提升超过100%。

马来西亚菜农总会理事会议，右三为陈苏潮主席主持会议。（图：星洲日报）

（吉隆坡22日讯）马来西亚菜农总会今日提出多项聘用外劳所面对的问题，包括政府规定雇主须为外劳缴付社险，让雇主在这方面的负担提升超过100%。

广告

大马菜农总会主席陈苏潮发文告表示，该会在第三次理事会议中谈到人力资源部规定今年一月起雇主必须为合法外劳缴付社险，让外劳在社险计划下受到保障，包括医疗福利、暂时性伤残福利、永久性伤残福利、康复津贴、家属福利及6500令吉遣返费用，包括殓葬费用。

保费从76令吉增至157

“不过，外劳不能在伤残退休计划中受惠；以最低薪金1100令吉来计算，雇主每年需为外劳付157令吉20仙，与原有的意外保险保费76令吉相较下，雇主在这方面的负担已提升超过100%。”

他认为，原有的两项保险已可以给外劳足够的保障，即医药保险让外劳可享有高达2万令吉医药保额，意外保险为在我国意外去世的外劳提供4800令吉的殓葬费以及2万3000令吉的抚恤金；无论是在工作时间或非工作时间发生意外，保险公司都会给予合理的赔偿，反观社险只是保障外劳在工作时间发生的意外。

“虽然政府计划取消原有的外劳意外保险，但是雇主还是需要承担医药保险费用，再加上登记社险及社险付款对许多不识字又没有电脑知识的农民来说相当棘手；一些只雇用两三名外劳的雇主或被迫特地聘请书记处理，若延迟缴交又会被罚款，无形中将增加雇主的开销。”

促豁免农业领域社险

广告

他也吁请政府重新考虑豁免农业领域的社险计划。

另外，对于之前人力资源部建议每月扣除外劳20%底薪置入社险机构，以防止外劳逃跑一事，该会认为一旦落实这政策，预计雇主可能面对大批外劳逃跑及促成更多非法外劳的问题。

“外劳也有本身的经济负担，为了养家糊口很多都面对钱不够用的问题，一些甚至每个月还会向雇主预支薪水度日，若再扣除外劳20%的底薪，相信会衍生更多的非法外劳，同时也让外劳短缺的问题更为严重。”

抨漠视对农业领域诉求

广告

“新闻报道人力资源部成立一个特别技术委员会，探讨落实外劳储蓄、个人债券或保险事宜；我们不明白为何该部门要花那么多时间为外劳回国之后的经济做考量和规划，而对我们农业领域提出的诉求却是漠不关心。”

陈苏潮说，关于人力资源部规定雇主通过银行支付薪水予外劳，以推动“无现金社会”政策一事，由于大部份外劳在偏远的地区工作，有些地方甚至没有银行，外劳需要到市区提款；若政府这样强制要求，在外劳短缺的情况下，雇主还要另外安排交通载送外劳去银行，属费时费力。

他指出，以上课题已严重困扰全马农民，菜农总会及其他相关公会已多次去函要求与人力资源部长对话，唯目前尚无接获任何回应。

他希望人力资源部可以关注全国农民所需，聆听农民的心声，从中了解如何才能真正地帮助农民。