财长：与大臣说法相反．“彭背债32亿” 财政部长林冠英说，由于彭亨州政府不善于管理州财政，导致无法偿还拖欠联邦政府的债务，截至2018年底共背负高达32亿令吉的债务，而且州政府收入年年赤字，截至2017年底统一收入账户累积高达2亿2800万令吉的赤字，彭亨州政府是否有能力进行永续发展？

（布城22日讯）财政部长林冠英说，由于彭亨州政府不善于管理州财政，导致无法偿还拖欠联邦政府的债务，截至2018年底共背负高达32亿令吉的债务，而且州政府收入年年赤字，截至2017年底统一收入账户累积高达2亿2800万令吉的赤字，彭亨州政府是否有能力进行永续发展？

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他今日发表文告说，彭亨州务大臣煞有介事地宣称彭亨州自1992年开始每年皆提呈盈余预算，每年的州收入多过州内行政开销。但这项吹捧却与事实相反，因为当年终结算的时候，其结果皆是每年赤字。

他指出，根据彭亨州政府2014至2017年的财政报告显示，2014年的州政府真实收入为5亿3470万，行政开销，赤字为1亿1600万、2015年州政府收入为7亿7330万，行政开销8亿7820万，赤字为1亿0490万、2016年的收入为6亿1510万，行政开销为6亿2930万，依然是赤字1420万；2017的收入则为5亿3580万，行政开销6亿1390万，赤字7810万。

他说，根据总稽查司报告中的州政府财政报告，真实的财政状况是2014至2017年，每年的行政开销皆超越州政府收入，也就是一直处于赤字状况。

“彭亨州持续性的财政赤字显示其不负责任及不谨慎的财政管理。碍于每年的财政赤字，截至2017年12月31日已经导致州内的统一收入账户累积2亿2800万令吉的赤字”

他说，彭亨州政府无法偿还拖欠联邦政府的债务，积欠之多，成为各州之首。截至2018年12月31日为止，彭亨州向联邦政府举债31亿7800万令吉，其中拖欠的金额达12亿7000万令吉。