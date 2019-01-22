注销金属仓单没立即运交‧巴生港口仓库商阻客户提货 据知情人士透露，在彻底改革多年以消除仓储公司出货排长龙的僵局之后，一家仓储公司正在阻挠客户从大马巴生港口获取所需的金属材料。

（伦敦22日讯）据知情人士透露，在彻底改革多年以消除仓储公司出货排长龙的僵局之后，一家仓储公司正在阻挠客户从大马巴生港口获取所需的金属材料。

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这家公司是由Whelan家族控制的ISTIMUK公司，该家族是主要仓储公司Metro的创始人。到2014年，要从Metro的底特律仓库提出铝，需排队两年。

2016年，一名美国联邦法官驳回了铝业消费者的全国性诉讼，有关消费者是指控银行和交易商在伦敦金属交易所（LME）仓库中囤积金属，从而推高了工业产品的价格。

但消费者和商品交易商对金属出货需排队多时的投诉，最终促使LME推出新规则加快交货速度，从而抑制仓储公司利润。

如今ISTIM与其他公司（包括商品贸易巨头Trafigura）达成协议，将金属入库储存和分享租金收入，而从LME系统中获利。

这些行为并没有违法。

ISTIM和Whelan家族未对询问作回应，Trafigura拒绝置评。

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伦敦金属交易所的全球仓库存储网络包含35个据点的500多个仓库，入库的金属就是伦敦金属交易的注册仓单（on-warrant）。一旦消费者从存储中取出金属，则列为注销仓单（canceled warrants）。

排期加入队列 再等待交货

但注销的仓单不能马上运交，必须先指定目的地，安排运输和清关。一旦排好期，就可以加入队列以等待交付金属。

消息人士告诉《路透社》，一些希望从巴生港口的ISTIM仓库提出铝的公司，被告知必须等待，因为其他注销仓单的公司正排期并等待装运。

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一名金属业内人士称：“你注销了仓单，因为你有需要，但突然要排长龙，你不能等待，所以你再注册仓单，你必须支付至少每公吨5美元的租金。”

ISTIM的网站显示，在巴生港口重新注册仓单须支付每公吨5至9美元的费用。

消息人士称：“很多人都放弃从ISTIM巴生港仓库提取金属。”

LME：可投诉以便展开调查

LME在文告中表示，LME自2014年以来便在网站上公布仓储队列数据，因此如需等候，金属拥有人可以查看等待时间。

“我们希望任何试图从LME仓库中取出金属并且在公布的排队时间内无法取得金属的金属拥有人可以联系LME，以便展开调查。目前LME尚未注意到有这方面的问题。”

LME数据显示，去年2月，ISTIM在巴生港口LME注册仓单下的库存从1月的2万225公吨跃升至24万7270公吨，注销仓单从2500公吨增至6万5875公吨。

12月的数据显示，ISTIM仓库在巴生港口持有的LME伦敦金属交易所注册仓单从11月的37万2150公吨跃升至47万8950公吨。

数据显示，截至去年底，全球ISTIM仓库持有59万零885公吨金属，占LME批准仓库总量的近30%。

LME注册仓单金属的每日租金为每公吨47至59美分，胥视地点和金属而定。

以55美分租金和近60万公吨金属计划，每日租金收入为约33万美元，一年租金可达数百万美元。

ISTIM巴生港口库存去年起激增

消息人士称，ISTIM在巴生港口的库存自2018年2月以来已经大幅上涨，原因是分享租金交易及它一直支付每公吨70美元的市场奖掖，比其他公司高一倍。

仅依靠租金收入的仓库公司，通常以奖掖和租金分享交易来吸引客户储存金属，因为它们不提供处理、租船、包装和清关等的全套物流服务。