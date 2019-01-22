年初二举行别具意义．财部总商会联办大团拜 财政部与大马全国总商会（NCCCIM）首次联办“己亥年新春大团拜”，于年初二上午10时在安邦路中华总商会大厦举行。

林冠英（中）宣布年初二举行“己亥年新春大团拜”，左一起为丹纳兹文、刘瑞裕、蔡文洲、戴良业，右一起为陈镇明、阿兹拉尼、苏添来和哥巴拉克里斯南。（图：星洲日报）

（吉隆坡22日讯）财政部与大马全国总商会（NCCCIM）首次联办“己亥年新春大团拜”，于年初二上午10时在安邦路中华总商会大厦举行。

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林冠英：彰显亲善

财政部长林冠英在新闻发布会上说，这次大团拜有两种历史意义，一是改朝换代后的首个华人农历新年，其二则是由财政部与各族商会联办的大团拜。

“这项盛会显示各族互相尊重文化，也是一种亲善精神欢庆佳节的方式，接下来也可以在开斋节、屠妖节举办门户开放活动。”

戴良业：敦马将出席

大马全国总商会由中总、大马马来总商会、大马印裔总商会、国际总商会和大马厂商联合会组成。

大马全国总商会暨中总总会长丹斯里戴良业说，首相敦马哈迪也会出席并且发表演讲，届时预计会有3000人参与其盛。

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公私领域合作推广团结

“这是一项别具一格的活动，展示公私领域的合作，也推广国民团结，不仅来自各族和各宗教的人士出席，同庆新春佳节，大马全国总商会的成员不仅来自我国各族，还有外国人。”

他说，其他受邀的嘉宾包括正副部长、政府官员、企业及政府相关公司代表、各国外交使节、工商团体等，欢迎大家出席。

新闻发布会其他与会者包括中总署理总会长拿督刘瑞裕、筹委会主席蔡文洲、副总财政拿督陈镇明、大马马来总商会总秘书丹纳兹文、大马印裔总商会拿督哥巴拉克里斯南、大马厂商联合会会长拿督苏添来、大马国际总商会副会长阿兹拉尼。