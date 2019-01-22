英联赛杯4强首回合已轰9球‧曼市还要如何羞辱伯顿？ 周中上演英联赛杯半决赛次回合，英超冠军曼市手握9球优势作客英甲队伍伯顿，已“提前”宣告晋级决赛，倒是伯顿不愿在自家地盘“投降”，肯定会给予顽抗。

热苏斯曾在首回合面对伯顿时大四喜，此番再次出战对手，他能进几球？（图：法新社）

（史丹佛郡22日综合电）当“蓝月亮”曼市晋级已无悬念后，伯顿唯一能做的便是在主场捍卫尊严……

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周中上演英联赛杯半决赛次回合，英超冠军曼市手握9球优势作客英甲队伍伯顿，已“提前”宣告晋级决赛，倒是伯顿不愿在自家地盘“投降”，肯定会给予顽抗。

上周首回合较量，蓝月亮在主场通过热苏斯大四喜、德布劳内、马赫雷斯、津琴科以及沃克各进一球下，大屠杀伯顿。

瓜帅肯定会做出大轮换

目前4线作战，加上几天前刚在客场3比0打败哈德斯菲尔德，球员们的体能状况和伤病问题牵连曼市的表现，这意味着主帅瓜迪奥拉在对阵伯顿一役肯定会做出大规模轮换，但这不代表他会放弃双杀对手的机会。

赛前，瓜迪奥拉强调曼市要精益求精，继续提高自我。他说：“球队本赛季的成就很了不起，我们在欧冠中很不错（晋级淘汰赛），联赛杯决赛也只有一步之遥，我们也拿到了56分，很高的分数，但每场比赛能够让我们看到自己的不足之处。”

瓜帅补充：“我们现在要专注在半决赛次回合与伯顿的较量，一支球队能够有很多球员进球时非常重要的，大家都参与到比赛来，帮助进攻端解决问题，这很好。”

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伯顿料祭龟缩战术

而回到主场的伯顿，全队首先要做的便是忘掉首回合的耻辱，然后再振作，期望能在次回合踢出超水平表现，才有望逼平对手。到时候，伯顿不出意外会再次踢起龟缩战术，全部球员在后防扎紧篱笆，不给对手太多发挥空间，然后再伺机反咬对手。

纸上谈兵，曼市即便没有以一线队阵容出战，整体实力依然排在伯顿之上，只要伯顿能通过反击打进1球，死守到完场也并非不可能完成的任务，谁叫足球是圆的呢？