林冠英：去年高出137亿．税收增非全因油价涨 财政部长林冠英说，2018年税收比2017年高出137亿令吉并非完全是因为油价上涨的原因。

（吉隆坡22日讯）财政部长林冠英说，2018年税收比2017年高出137亿令吉并非完全是因为油价上涨的原因。

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他在“己亥年新春大团拜”新闻发布会后说，在137亿令吉中有83亿令吉来自石油税，54亿令吉来自其他税收，如果没石油税，其他税收还是增了54亿令吉。

他驳斥反对党所说的2018年税收提高是因为2017年国阵政府的经济表现以及主要是因为石油价格上涨的原因。

他也说，2018年内陆税收局直接税收数据，是同一年对公司及个人收入的征税所获得的税收，而不是2017年，即国阵政府执政时期的经济表现。

增幅当中60%来自石油税

他指出，2018年的税收1370亿令吉，比2017年的1203亿令吉多了11.3%或137亿令吉，增幅当中有60%来自石油税，其余40%则是来自其他来源的税收。

林冠英也点名前首相拿督斯里纳吉，指纳吉喜欢毫无根据地“创作”，纳吉说政府以销售及服务税取代消费税时损失了400亿令吉的说法不实。

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指纳吉总认为本身没错他也说，纳吉经常发表不实的言论，总是认为全世界有错而他本身没有错。

“投资银行高盛已经因为一马发展公司（1MDB）丑闻而道歉，但是纳吉并不承认也不道歉；纳吉较早时把国际伊斯兰大学（UIM）和国际伊斯兰大学（UIAM）混为一谈后也不认错。”

他指出，大家不明白为何沙巴天然气输送管计划（TSGP）工程进度不到10%，前朝政府却支付了88%款项，这些例子证明纳吉不是具有可信度的人。