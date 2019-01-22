绿水坊御花园繁花似锦·新春一家人的“打卡”胜地 每逢农历新年期间，民众都会到访各大购物广场，一睹商场的新春装潢，感受新年气氛并拍照“打卡”。

位于雪州史里肯邦安的The Mines绿水坊购物广场，便趁着此次农历新年进行别开生面的新春布置。满园春色的牡丹花、桃林树和丹顶鹤，犹如繁花似锦的御花园，让民众与家人在充满喜悦和吉祥的新春氛围里，观赏特备节目。

广告

除了欣赏绿水坊购物广场花心思布置的御花园，民众还可参与Instagram竞赛，有机会赢取价值高达3000令吉的购物礼券。

民众只需在2月10日前，把在绿水坊购物广场御花园拍摄的照片标记上指定标语，并将账号设定为“公开模式”即可参赛。

即日起至2月17日，凡在绿水坊购物广场以单张收据购满128令吉，顾客即可兑换一套精美红包封。凡以最多两张收据消费满388令吉，即可兑换Oliver Gourmet价值20令吉的现金礼券。凡以最多两张收据消费满588令吉，顾客可换取一组附有汤匙的精美陶盅（共三种颜色供选）。

广告

配合农历新年，绿水坊购物广场安排了一系列精彩活动，包括8节令鼓、中华文化舞蹈表演、舞龙、舞狮与财神爷到场拜年。新年期间，该广场也特备了各种活动，如陶土制作、现场水墨画和扇子绘画与赠送等等。

1月12日（周六）至2月10日（周日） @Centre Court 3楼

广告

十二生肖粘土制作工作坊*

1月20日（周日）下午3时至5时 @ Centre Court 3楼

彩色扇子现场绘画与赠送*

1月27日（周日）下午3时至5时 @ Centre Court 3楼

水墨毛笔现场绘画与赠送*

2月10日（周日）下午3时至5时 @Centre Court 3楼

电话：03-8949 6333

网址：www.the-mines.com.my

面子书：THEMINESShoppingMallpage