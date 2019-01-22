防长：7月呈国会．国防白皮书料9月推介 国防部长莫哈末沙布说，国防部拟定的国防白皮书，预计将在7月提呈国会，并计划于9月主持推介仪式。

（吉隆坡22日讯）国防部长莫哈末沙布说，国防部拟定的国防白皮书，预计将在7月提呈国会，并计划于9月主持推介仪式。

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将办对话会广纳民意

他指出，该部将举办一系列有关国防白皮书的对话会，以广纳专家、学者及民众意见，包括举办市民大会（Townhall）及工作营以收集各界对国家防务和安全的意见。这是国家独立以来，国防部首次这么做。

他今日在主题为驾驭“修昔底德”（Thucydides）陷阱（指国际关系中新崛起大国与既存大国之间的挑战）的风险─首个国防白皮书系列对话会上说，日本、纽西兰及澳洲曾发表过国防白皮书，所以政府也希望国人能了解国家防务与安全的重要。

他说，关乎国防部的，不该只是购买军火与器材，反之也应包括国防政策的规划，好让政府在提呈年度财政预算案时，能根据部门的长远计划所需给予配合。

他透露，一旦拟定国防白皮书则将会对外公布，全民都可阅读到这份白皮书，了解到国防部特定的资讯，这样一来能让该部对本身的决策负责。

“提呈国防白皮书的目的，是要引导国家走向全方位的国防新范例。这是一份政府的政策文件，让全马人民拥有一个‘保家卫国’的共同目标。”

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国防卫队首长丹斯里祖基菲里说，除了与人民接触，国防部也将通过官网集思广益地收集意见，因此吁请民众踊跃地发言，一旦接纳成为了白皮书之后，全国上下应齐心合力地保卫大马这个国家，届时不应该再有抱怨。