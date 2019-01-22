张念群：学校自定用餐时间．“20分钟不够就30分钟” 20分钟能做什么？在大部份大型华小，小学生从到食堂排长龙购买食物、用最快的速度把食物咽下，再排队上个厕所，都必须在20分钟内完成。

张念群巡视梳邦华小，从图中可看见一些学生们站着“享用”食物，有些甚至是“狼吞虎咽”式的快速将食物吃完。（图：星洲日报）

（雪兰莪．梳邦22日讯）20分钟能做什么？在大部份大型华小，小学生从到食堂排长龙购买食物、用最快的速度把食物咽下，再排队上个厕所，都必须在20分钟内完成。

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教育部副部长张念群指出，每所学校都有自主权去决定是否要把学生的休息时间延长至30分钟；校方无需向任何机构或单位申请，但要和家长进行良好的沟通及确保上课时间不会受影响。

随着一些家长投诉指20分钟的下课休息时间不足够，孩童不够时间用餐后，张念群于周二前往雪兰莪州梳邦华小巡视，以了解这儿的超过2000名学生休息时段的情况。

这所学校上午班就有1500多名学生，下午班则有600多名学生。在上午班时段的休息时间，可以看见学生一窝蜂似的“涌入”食堂购买食物，也有学生是站着把食物吃清光。

家长投诉休息时间太短

张念群在新闻发布会上披露，学校开学之后，该部收到了一些家长的投诉，指20分钟的休息时间太短，希望教育部能够把休息时间延长至30分钟。

“在教育部的政策下，其实我们不反对把休息时间延长至30分钟，所以20分钟至30分钟的休息时间都是在可允许的范围之内。”

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张念群指出，如果校方认为学生的休息时间不足，那么就需要去调整，若要延长休息时间至30分钟，并不需要向任何机构或单位申请，只要和家长取得共识，教育部并不反对。事实上在很多学校，特别是国小的休息时间是30分钟。

她指出，梳邦华小属于一所相当大型的学校，学生人数超过2000人，分成上下午班制，所以一个上午班，就有接近1500名学生。

她说，为缩短排队时间，学校提供订餐服务，即学生不需要去排队，教师会帮忙把食物排好，放在桌上，那么学生就可以直接坐到指定位子用餐。

每所学校情况不同

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张念群强调，教育部把学生休息时间的长短交给校方安排，因为每一所学校的情况不一样。

“有些学校可能有上下午班，有些是大型学校，可是有些学校的学生人数少过200人。”

她相信，每一所学校有自己不同的情况，所以希望校方善用自主权。有些学校甚至安排学生在休息时间进行演说表演。

“如果发现20分钟确实不太足够，其中一个方法是延长休息时间，又或者说有其他的方式，就如这所学校安排订餐服务。”

“这牵涉到1万所学校，我们不再迷信说‘一个尺码适合所有人’的政策。”

她指出，校方可以制定各自的措施，并和家长良好沟通，让家长了解若延长休息时间，会影响学生迟放学。