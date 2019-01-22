选网球名人堂掀亚洲新页‧李娜：比拿大满贯更荣誉 国际网球名人堂公布2019年入选名单，中国名将李娜位列其中，成为亚洲球员第一人，再次创造了亚洲网球的历史，她随后受访时表示很荣幸能入围名人堂，这比拿大满贯更有荣誉感。

（墨尔本22日综合电）国际网球名人堂公布2019年入选名单，中国名将李娜位列其中，成为亚洲球员第一人，再次创造了亚洲网球的历史，她随后受访时表示很荣幸能入围名人堂，这比拿大满贯更有荣誉感。

广告

36岁的李娜在2011年法网首夺大满贯冠军，是亚洲第一位夺得大满贯冠军的女子单打球员，她随后在2014年澳网赢得生涯第2个大满贯冠军，并在同年9月正式宣布退役。

球迷网络投票也高居第一

按照国际网球名人堂的入围资格，球员只有在退役5年后才有资格入围，而李娜今年刚刚退役满5年就立刻入围，也彰显了她对于中国网球乃至亚洲网球的突出贡献地位得到了国际的肯定；在此前的全球球迷网络投票中，李娜也是高居第一位。

2019年网球名人堂的入驻仪式将于7月进行，除李娜之外，其他两位共同入选的球员分别是法国人皮尔斯和俄罗斯名将卡费尔尼科夫。

日前重回澳网出战元老赛的李娜分享了入围名人堂的心情：“我觉得很荣幸，这个应该比拿大满贯更有荣誉感一些，因为很多球员拿了大满贯也不一定能进名人堂，然后今年也是第一次球迷可以投票，之前是没有这个环节的。”

对于成为亚洲第一位入选网球名人堂的选手，在记者要求谈感受时，李娜先是开玩笑表示：“这话听太多次了，哈哈哈哈。”她随后正色道：“不管是哪个国家都会有第一人出现的，只能说很高兴。”