潜水员耗时研究海流．坠海轿车仍未吊起 20岁学院生梅匀鉼在槟城大桥被印青朋友车辆撞击，连人带车坠海溺死，当局今日等到下午4时，直到海流情况允许，在槟城大桥等待的吊车在搜救队指示下，尝试将休旅车和死者吊起来。

搜救队在槟城大桥上，安排吊车尝试将沉在海中的休旅车拖吊上来。（图：星洲日报）

（槟城22日讯）20岁学院生梅匀鉼在槟城大桥被印青朋友车辆撞击，连人带车坠海溺死，当局今日等到下午4时，直到海流情况允许，在槟城大桥等待的吊车在搜救队指示下，尝试将休旅车和死者吊起来。

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虽然今日海流较昨日减弱，但搜救队需确保钩子准确并稳固地勾住休旅车（马自达CX5休旅车）轮胎，才不会被海流冲脱。

潜水员耗费了不少时间研究今日的海流，可见吊车行动非想象中简单。

至截稿时，吊车行动仍在进行中，搜救队和各界都希望今日能把车辆和死者吊起来。

早上9时开始封锁1车道

为打捞从槟城大桥坠海的休旅车及司机死者梅匀鉼，大道公司及警方今早9时开始封锁桥上一条车道，导致从槟岛往北赖方向塞车。

梅匀鉼的家属和女友也一早抵达，后者坐在车内等候。

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搜救队了解情况后，决定等待午后当海流平稳后，才开始打捞工作。

今早，有许多摩哆骑士见到桥上出现许多工作人员，纷纷停车到桥栏处探看。交警为避免交通严重阻塞，指示不相干者上车离开。

警已向8人录供包括家属

威中警区主任聂罗斯说，警方已向事发前与梅匀鉼聚会的友人、车祸目击者及梅匀鉼家人一共8人录取口供。

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警方也即将要求肇祸印青和提供行车记录器视频的目击者等数人录供。

他今天对媒体发言时说，警方将尽快完成调查报告，以提呈给副检察司决定下一步行动。

他说，肇祸司机目前在私人医院留医。

针对之前有传言指梅匀鉼是伯乐大学学院的学生，但经查证，死者并非该学院的学生。

每次2人潜水．20分钟助打捞

北马水警主任罗斯曼助理总监说，参与行动的潜水员来自水警、海军、海事执法机构及消拯队。

“在打捞行动中，每次有2名潜水员轮流潜水20分钟。”

他今早在现场说，搜救队昨午4时在第34根桥柱附近海域寻获该车，并4次尝试吊起该车，但因拖吊困难，加上水底能见度有限和天色渐暗而停止行动。