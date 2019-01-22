INSAP民调显示选民最关注‧国家缺全面经济规划 根据策略分析与政策研究所（INSAP）一项针对金马仑国会议席补选展开的民意调查显示，300名受访者最关注的课题是国家缺乏全面的经济规划（64.5%）、尽管消费税废除生活费仍高涨（63.6%）及贪污课题（48.8%）。

（吉隆坡22日讯）根据策略分析与政策研究所（INSAP）一项针对金马仑国会议席补选展开的民意调查显示，300名受访者最关注的课题是国家缺乏全面的经济规划（64.5%）、尽管消费税废除生活费仍高涨（63.6%）及贪污课题（48.8%）。

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受访者也感叹换了新政府和落实销售税以及政府的其它预算审查后，他们的农产品价格没有上涨，农民也没有获得必要的帮助。

80.3%华裔选民反废死

此外，有80.3%受访的金马仑华裔选民反对政府废除死刑，并希望政府能够维持现有的法律，因为他们认为严重罪犯应被判处死刑。

共有300名受访者接受民调，他们主要为当地华裔选民。这项民调是由该研究所副主席杨燕美主导。

调查也显示，很多受访者希望蔬菜有更好价格，和更好的分配制度以协助促销他们的农产品，以提高他们的收入。

“相反的，很多受访者认为现有的政府没有做足努力以解决生活成本高涨问题，尤其在农民之间，他们对希盟政府缺乏信念和建设行动以解决他们的困境感到失望。”

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35%受访者肯定政府表现然而，调查显示，有一小部份受访者对当前希盟政府的表现保持高度肯定（35%）和对希盟政府履行选举承诺的能力仍持怀疑态度（42.8%）。一些受访者也谈及希盟没有兑现大选承诺，即使废除了消费税，生活费也没有改善，没有如早前承诺般废除大道过路费，反而路过费上涨，以及汽油价格持续在高水平。

一些受访者也认为，公款应用在人民福利身上，而非发展第三国产车计划。

83.6%认为应速承认统考

受访者也突出违背了大选承诺即在执政的60天内承认统考文凭。

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这项民调显示，教育仍是金马仑华裔选民关注的课题。有83.6%的选民认为希盟应尽快承认统考文凭。

此外，有66.7%的受访者认为希盟政府不应削减拉曼大学学院的拨款。

另外，有82.9%的受访者不赞同议员跳槽，只有14%的受访者接受议员跳槽行为。