凭出色战绩获体理会批准‧拉菲克孤身征战美职巡 国家体育理事会已批准大马保龄球总会要求让拉菲克在美国驻留两个月以参加美国职业巡回赛的申请。

大马新星拉菲克凭藉去年夺得亚运会金牌和世界冠军的表现，成为唯一位获得征战今年美国职业保龄球巡回赛机会的大马选手。

（吉隆坡22日讯）大马国家保龄球队希望之星拉菲克是今年唯一获得参加美国职业保龄球巡回赛（PBA Tour）的选手。

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国家体育理事会已批准大马保龄球总会要求让拉菲克在美国驻留两个月以参加美国职业巡回赛的申请。

21岁的拉菲克届时将参加4项美国职业巡回赛赛事，分别是PBA球员锦标赛（2月12至17日）、印第安纳波利斯公开赛（2月19至24日）、琼斯伯勒公开赛（2月26日至3月3日）和保龄球X世界系列赛（3月11至21日）。

去年夺亚运世界冠军

大马保总秘书卓康耀表示，拉菲克去年在印尼亚运会和香港男子世锦赛夺冠的出色表现，获得到美国参赛机会无需置疑。

在去年9月的雅加达-巨港亚运会，拉菲克夺得大马保龄球队史上第一枚男子精英赛金牌，他随后在12月的男子世锦赛又打破大马保龄球队在此赛事的39年冠军荒，拿下男单金牌。

卓康耀说：“虽然体理会无法为大马保龄分配更多预算，让我们能继续派更多选手参加美国职业巡回赛和女子巡回赛，但他们认同拉菲克在上赛季取得出色的表现，所以奖励他这趟美国参赛之旅。”

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“大马保总相信美国职业巡回赛有助拉菲克继续进步，他的水平肯定已能与顶级职业选手相提并论。这两个月的比赛将帮助他进一步提升水平。”

拉菲克现在的目标，是继续在这个世界上最负盛名的巡回赛中磨练球技。

去年，拉菲克首次征战完整的美国职业巡回赛季就取得两次前3名的成绩，同时也入围美国职业巡回赛新秀奖，表现令人印象深刻。

拉菲克梦想称霸巡回赛

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拉菲克的目标是成为第一位夺得美国职业巡回赛冠军的大马选手，他表示：“我的目标是在每场比赛中都进入前10名，并希望能有几次登上领奖台的成绩。只要我晋级梯级赛，就有可能获胜。”

与往年有队友相伴不同，拉菲克这次将独自上阵，但他享受独立的机会：“我在去年10月的美国公开赛也是一人参赛，但那是唯一一次独自比赛。这一次情况完全不同，因为我在两个月的几个州的巡回赛中，必须独自参赛。”

“这为我提供了体验职业巡回赛和独立竞争的最佳机会。我未来可能全职参加参加美国职业巡回赛，所以这次我会尽可能多地学习。”

“技术方面，我不会太担心，因为我这次美国之旅会获得美国著名教练加德尔和我的DV8（装备赞助商）队友如拉斯（12次美国职业巡回赛冠军）和奥格的帮助。”