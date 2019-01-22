副教育总监：涉及交通问题‧延长休息影响下午班 副教育总监（教育执行）沙阿里指出，如果要将学生的休息时间延长至30分钟，那么下午班被迫迟上课和迟放学，而这方面也涉及了交通方面的问题。

张念群（右二）在巡视梳邦华小时，与学生们握手问好。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧梳邦22日讯）副教育总监（教育执行）沙阿里指出，如果要将学生的休息时间延长至30分钟，那么下午班被迫迟上课和迟放学，而这方面也涉及了交通方面的问题。

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他说，比如说梳邦华小，上午班就有1500多名学生，下午班有600多名学生。在这样的情况下，他们（学校）有各自的措施，如副部长刚刚提到的，提供订餐服务。

他说，据了解，目前这所学校有接近150名学生选择了订餐服务。

“这所学校也有较多的食物售卖柜台，也有巡察员从旁协助，这可以加快学生购买食物的时间。”

沙阿里今天陪同副部长张念群巡视梳邦华小，他在新闻发布会上说，有学生是自带食物到学校，所以这所学校觉得20分钟的休息时间是足够的。

“无论如何，校长需视情况，如果有学生来不及吃完食物，那么校方可以将休息时间延长至25分钟或30分钟。”

张念群：食物柜台多则没问题

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他也提及，梳邦华小有200名非华裔学生，占了近10%，而学校的食堂也有售卖清真食物的柜台，有些非穆斯林学生也购买清真食物。

张念群补充说，很难去说投诉（休息时间不够）的家长人数是多或少，当然，从脸书相关的帖文看来，确实是引起热烈的讨论。“我相信有一些学校可能需要在这方面作出更适合的调整。”

她说，一般上出现（休息时间不够）的情况是大型学校，可能小型的学校就没有这方面的问题。

她指出，2000人的学校，只要售卖食物的柜台够多，其实是可以解决的。

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“像这所学校，其实刚才我们去询问学生的时候，他们的反应挺好的，也没有向我们投诉。”

“当然，有可能也是因为他们已经习惯了，不可否认这一点。”

盼聘临教批文月内发出

另外，询及师资调派的事宜，张念群表示，希望聘请临教的批文可以在这个月发出。

她指出，新老师在今日（22日）需要到州教育局去报到，由州教育厅去分配这些老师到他们所需要去到的学校。

她指出，在华小方面，可能还是缺200多名老师；国小方面则缺了2000多名老师。

她说，该部接下来会再讨论，如何聘请“临教”（Guru Interim）以及开办教育文凭课程（DPLI），把一些临教转为合格的老师。

她说，详细的计划会在接下来的日子作出详细的公布。