学校有权延长休息时间‧何润兴：胥视各校情况 全国校长职工会副总会长何润兴欢迎教育部宣布学校有自主权决定是否延长现有20分钟的下课休息时间，不过他认为是否延长下课休息时间，胥视各校的需要。

（八打灵再也22日讯）全国校长职工会副总会长何润兴欢迎教育部宣布学校有自主权决定是否延长现有20分钟的下课休息时间，不过他认为是否延长下课休息时间，胥视各校的需要。

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何润兴对星洲日报指出，偌学校面对各种难题如设备不足、食堂位子不够、食堂的摊位只有一个进口、学生需排队购买食物，可以考虑延长休息时间。

他认为，要做出延长休息时间的决定，需要考虑很多因素，如果有关学校有上下午班，那这样的延长影响是很大的，并会拖延放学时间。

他说，有些学校分两次休息时段，若每次延长10分钟，就20分钟，再加上下午班的10分钟，就延长了30至40分钟。现在一些学校下午班的放学时间是6点10分，延长休息时间以后岂不是要到6点40分，加上等小孩上车，校车载送兜到家可能要8点了，那学生不会辛苦吗？

他说，以他这么多年的观察，若学生已经习惯，20分钟的休息时间是够的。食堂准备妥了，学生下来排队用10到12分钟就已经吃饱了，上个厕所就刚刚好。

一些学校分两次下课

他说，一些学校食堂买东西不是一个入口，是分两次下课。一些学校有上下午班，人数就没有那么挤。

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他说，各别学校有不同的安排。家长来学校看一看情况就会明白。

他说，30分钟休息时间，学生在剩下的10多分钟没事做，上厕所了就到处追逐后满身汗，这对上课也不好。

“我记忆中，约十年前的休息时间是15分钟。但后来考虑到学生的人数，才增加至20分钟。”

对于很多家长担心的是一年级的学生，加上今年是龙年担心20分钟的休息时间不够，对此何润兴指出，以他的学生一年级有500名学生的情况，有250至300人已经包伙食了，剩下的百多至两百人很快就解决了。而他在其学校的观察，20分钟学生可以顺利完成。

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“下课就是小休，吃个东西，上个厕所就回班。”

他促请家长可以去学校了解真正的情况。

他表示，若教育部能做到只有早上班没有下午班，而学校又有这样的需要，校方可以考虑延长10分钟的休息时间，如果牵涉到上下午班，校方就要做出各方面的考量。

对于一些学校的食堂不够位子，学生要坐在地上或站着吃的情况，他认为，家长可以向家协或学校的负责团体反映，大家同心协力把需要的设备做好来，学生就不会辛苦了。有些学校座位安排得够，有约千个座位，并不是每个人同时下来。小朋友挤在一起谈天也是很开心的。